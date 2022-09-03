Battalgazili gençler milli mücadele kampına uğurlandı

Malatya Battalgazi Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen program çerçevesinde ilçede eğitim gören öğrenciler, Çanakkale Milli Mücadele Kampı'na katılmak için Çanakkale'ye uğurlandı.

Gençlere milli bilinci aşılamak, geleceğimiz olan gençlerin verilen milli mücadeleyi yerinde görmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen program çerçevesinde Battalgazi ilçesinde eğitim gören 41 öğrenci Çanakkale'ye gönderildi. Battalgazi Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizesinde Çanakkale Milli Mücadele Kampı'na katılan öğrenciler, Çanakkale'de kahramanlık mücadelesi verilen alanları ve şehitlikleri gezme fırsatı bulacak. Öğrencilerin Malatya'dan uğurlanmasına Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve Battalgazi Gençlik Spor İl Müdürü Kasım Karaduman da katıldı.

“Gençlerimizin geleceğe donanımlı hazırlanmasını istiyoruz”

Battalgazi Belediyesi önünde düzenlenen uğurlamada gençlerle sohbet eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “ Gençlerimizi geçmişle buluşturmak, geçmişin gelecek üzerindeki etkisini gençlerimize bizzat göstermek, onların gözlemlemesini sağlamak üzere gençlik spor il müdürlüğümüz, ilçe müdürlüğümüz ve belediyemiz ile birlikte çocuklarımızı Çanakkale'ye gönderiyoruz. Çanakkale diyince kurtuluş savaşı aklımıza geliyor. Ecdat kurtuluş savaşı verirken ne zorluklarla karşılaştığını, bu ülkenin bu vatanın hangi zorluklarla alındığını gençlerimiz bizzat görsünler ve toprak, vatan denildiğinde bir insan için en önemli unsurlar olduğunu görsünler istiyoruz. İnsanı insan yapan faktörün vatan olduğunu gençlerimiz daha iyi anlayacaklar. Bütün bunları gençlerimizi geleceğe donanımlı bir şekilde hazırlamak için yapıyoruz. Gençlerimizin yolu açık olsun, hayırla dönsünler inşallah” ifadelerini kullandı.

“Tarih bilincinin aşılanması açısından önemli bir gezi”

Tarih bilincinin gençlere aşılanmasının önemine vurgu yapan Battalgazi Gençlik Spor İl Müdürü Kasım Karaduman, “Gençlerimizin tarih bilincini oluşturmak için belediyemiz ile birlikte gençlerimizi Çanakkale'ye gönderiyoruz. Çanakkale başlı başına tarih bilinci. Bu bilinci canlı tutmak, gençlerimizin tarih bilincini yaşamaları için oraları görmeleri gerekiyor. Biz de bu belediye başkanımız ile bu amacın hasıl olması için gençlerimizi oraya gönderiyoruz. Yolları açık olsun” dedi.