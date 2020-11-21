Battalgazi'nin gelişiminin önündeki engeller bir bir aşılıyor

Mimarlar Odası Malatya Şube Başkanı Yunus Emre Fidanel ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Orduzu ve Hanımınçiftliği mahallelerini kapsayan yaklaşık bin 600 hektarlık alanda 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planı hakkındaki komisyon raporunun kabul edildiğini ve uzun zamandır üzerinde çalışılan bu gelişme sonrasında Battalgazi'nin gelişiminin önündeki önemli bir engelin daha aşıldığını belirtti.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Sağlam ile birlikte Mimarlar Odası Malatya Şube Başkanı Yunus Emre Fidanel ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret ederek, bir süre sohbet etti. 2019 yerel seçimler öncesi Malatya Mimarlar Odası ile yaptığı istişarede Battalgazi'nin en büyük probleminin imar sorunu olduğu konusunda mutabık olduklarını hatırlatan Başkan Güder, göreve gelmelerinin ardından imar sorununa neşter vurduklarını ve son olarak ise önceki gün Malatya Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı Meclis toplantılarının 4. birleşiminde Battalgazi ilçesi Hanımınçiftliği ve Orduzu mahallelerini kapsayan yaklaşık bin 600 hektarlık alanda 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planı hakkındaki komisyon raporunun kabul edildiğinin altını çizdi. Başkan Güder, Battalgazi'yi güzelleştirmek, vatandaşların yaşamını kolaylaştırmak, çözüm önerileri ve alternatifler üretmek noktasında Mimarlar Odası ile sürekli istişare içinde olduklarını belirtti.

Fidanel: “Battalgazi belediyemizin her zaman yanındayız”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Mimarlar Odası Malatya Şube Başkanı Yunus Emre Fidanel, “Öncelikle Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder ve ekibi, bugün bizlere iade-i ziyarette bulundu. Bu ziyaret bizleri onurlandırdı, hoş geldiler. Malumunuz Sivrice depreminden sonra Malatya'mızda ciddi hasarlar oluştu. Bu anlamda kentsel dönüşüm programlarının hızlandırılması anlamında birlikte neler yapabiliriz bunları istişaresi sürekli yapıyoruz. Şehrimiz ile ilgili yeni yapılan binalarla alakalıda fikir alışverişleri, proje geliştirme anlamında da Mimarlar Odası Malatya Şubesi olarak her zaman Battalgazi Belediyemizin yanındayız. Battalgazi Belediyemiz ile bu anlamda tam destek halindeyiz. Umarım memleketimiz için hayırlı kararlar alınır ve hayırlı görüşmeler yapılır” ifadelerini kullandı.

Güder: “İki mahallemizde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı kabul edildi”

Battalgazi'nin en büyük probleminin imar olduğunu ve bu probleme neşter vurduklarını hatırlatan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Bugün Mimarlar Odamız ile bir araya geldik. Battalgazi Belediyesi olarak mimarlar odası ile sürekli istişare içindeyiz. Belediyelerin ve Mimarlar odasının ortak bir amacı var. Battalgazi'yi güzelleştirmek, vatandaşların yaşamını kolaylaştırmak, çözüm önerileri ve alternatifler üretmek noktasında Mimarlar Odası ile sürekli istişare içindeyiz. Bu bağlamda özellikle göreve gelmeden önce ve geldikten sonra Mimarlar odamızın kıymetli üyeleri ile bir araya gelmiştik. Bu zaman zarfından ilçemizin en büyük sorununun imar problemi olduğunda hem fikir olmuştuk. Bizde göreve gelir gelmez yapmış olduğumuz istişareler neticesinde Battalgazi bölgesinin imarının problemimin çözümü noktasında ilgili başkan yardımcılarımıza talimatlar verdik. Bu talimatlar doğrultusunda ilçemizin imar problemini çözdük. Önceki gün Malatya Büyükşehir Belediyesi meclis toplantımız vardı. Özellikle Battalgazi'deki şehrin gelişimine ön ayak olabilecek ve açılımını sağlayabilecek Orduzu ve Hanımınçiftliği mahallelerimiz var. İki mahalleyi kapsayan yaklaşık 1600 hektarlık alanda 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planı hakkındaki komisyon raporu kabul edildi. Büyükşehirde bir 15 günlük askı süresi var. Bu yönüyle Battalgazi'nin önünü açma noktasında belediye olarak üzerimize düşen ciddi bir yükümlülüğü yerine getirmiş olduk. Hayırlı ve uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

“Battalgazi'nin gelişiminin önündeki tüm engelleri kaldıracağız”

Battalgazi'nin gelişiminin önündeki tüm engelleri kaldırmak için canla başla çalıştıklarını vurgulayan Başkan Güder, “Bir yandan imar problemini çözerken, diğer yandan da ilçemizin dört bir yanında yeni imar yollarımızı açıp vatandaşımızın istifadesine sunuyoruz. Battalgazi Belediyesi olarak yapmış olduğumuz yeni çalışmalarla Battalgazi'nin çehresini değiştirmek istiyoruz. Bunu da sivil toplum kuruluşları ve odalarımızın desteği ile yapacağız. Bir konudan bahsetmek istiyorum. Şehit Fevzi Mahallemizde 110 dönümlük riskli kabul edilen bir alanda kentsel dönüşüm süreci yaşanacak. Bu dönüşümü sağlarken zaman zaman vatandaşlarımız eksik veya farklı bilgilerle bilgilendirildi. Biz, Şehit Fevzi Mahallesi ile ilgili çalışmalarımızı yapıp belli bir noktaya getirdiğimiz de şunu arzu ederdik. Bu noktada Sivil Toplum Kuruluşlarımızın Belediyemizin yanında olduğunu görmek ve bilgi kirliliğini ortadan kaldıracak açıklamalar yapmalarını beklerdik. Biz ilçemizi cazibe merkezi haline getirmek için uğraş veriyoruz. Belki bu uğraşları verirken bunun alt yapısını sizler dolduracaksınız. Tabi amacımız ilçemizi dizayn ederken ve cazibe merkezi haline getirirken, oluşan bir ihtiyacı giderme adına yüz yıllardır taşlık bir alan hiçbir amaç usul için kullanılmamış Beydağı'nın eteklerinde bir çalışma yaptık. İnsanları ve özellikle müteahhitlerimizi o bölgeye yönlendirme noktasında çalışmalar yaptık, belki bu çalışmaları yaparken farklı algılandık veyahut biz kendimizi tam izah edemedik. Fakat yapmış olduğumuz tüm çalışmalar bölgenin gelişmesine katkı sunmak amaçlıdır. Battalgazi'nin gelişiminin önündeki tüm engelleri kaldırmak için canla başla çalışıyoruz” diye konuştu.