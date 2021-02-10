Battalgazi'nin kalbi kadın kooperatifinden büyük adım

Kooperatifçilik sektöründe hayata geçirdiği projelerle bölgeye öncü olmayı sürdüren Battalgazi'nin Kalbi Kadın Kooperatifi, üretici kadınların el emeği göz nuru ürünlerinin tanıtımı için Fahri Başkan Yıldız Güder'in talimatıyla Malatya'da bulunan toplam 9 markette tanıtım ve satış stantları açtı.

Kadınların iş gücüne katılımı, iş sahibi olmak isteyen kadınlara işgücü ortamı sağlamak, ev kadınlarının hayallerini gerçekleştirmek, kadının sosyal ve içtimai hayatta fonksiyonlarını arttırmak, kadınların hünerli ellerinden çıkan ürünleri üreticiden direk olarak tüketiciyle buluşturmak ve karşılıklı yardımlaşma ve dayanışma suretiyle sağlayıp korumak amacıyla Battalgazi Belediyesi'nin öncülüğünde kurulan Türkiye'nin ilk endüstriyel mutfağına sahip Battalgazi'nin Kalbi Kadın Kooperatifi, hayata geçirdiği projelerle bölgeye öncü olmaya devam ediyor.

Son olarak özel gereksinimli bireyler ve ailelerine kapılarını açan Battalgazi'nin Kalbi Kadın Kooperatifi, üretici kadınların hijyen denetimlerinden geçerek yaptıkları el emeği göz nuru ürünlerin yurt içi ve yurt dışındaki tanıtımını üst seviyelere çıkarmak adına büyük adımlar atmaya devam ederken, üreticilerin yoğun olarak kullandığı marketlerde de tanıtım ve satış stantları açtı. Toplam 9 markette açılan standın vatandaşlardan büyük ilgi gördüğünü belirten Fahri Başkanı Yıldız Güder, Battalgazi'nin Kalbi Kadın Kooperatif olarak üretimi güçlendirmek adına üzerlerine düşen tüm sorumluluklarını yerine getirdiklerinin altını çizdi.

Fahri Başkan Güder: “Kadın üretirse toplum kazanır”

Konu hakkında kısa bir açıklama yapan Battalgazi'nin Kalbi Kadın Kooperatifi Fahri Başkanı, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in eşi Yıldız Güder, “Battalgazi Belediyemizin destekleri ile kurmuş olduğumuz Battalgazi'nin Kalbi Kadın Kooperatifi olarak üretimi güçlendirmeye devam ediyoruz. Şükürler olsun hedeflerimizi bir bir gerçekleştiriyoruz. Bir yılı aşkın süredir yaptığımız çalışmalarımızla artık kendi kendine yeten ve yeni hedefler koyan bir kooperatif konumuna ulaştık. Kadınlarımızın organik ürünlerini tüketicilerle buluşturmak için yeni bir hamle daha yapıyoruz. Bir yandan projelerimizi hayata geçirmenin mutluluğunu ve gururunu yaşarken, diğer yandan da üretici kadınlarımızın ürünlerinin tanıtımını yapmak için vatandaşlarımızın yoğun şekilde kullandığı marketlerimizde tanıtım ve satış standı açıyoruz. Kadınlarımız, bu stantlarda el emeği göz nuru ürünlerinin satışını gerçekleştiriyor. Vatandaşlarımızdan yoğun ilgi görüyoruz. Bu anlamda bizlere kapılarını açan ve kadınlarımızın emeklerini değerli kıldıkları için başta Esenlik Marketlerimiz olmak üzere Çarşı Marketlerimiz ve Pazar Marketlerimizin yöneticilerine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Önümüzdeki hafta birkaç marketimizde daha bu stantlardan açacağız. Bununla birlikte ikinci şubemizi Gazi Parkımızda hayata geçiriyoruz. Burada da en kısa sürede satışlarımız başlayacaktır. Hayatın her alanında yer alan kadınlarımızın, üretimde etkin rol alması için çıktığımız bu yolculukta kadınlarımız ile birlikte en güzel hikayeleri yazmaya devam ediyoruz. Kadın üretirse toplum kazanır. Vatandaşlarımızı stantlarımıza bekliyoruz” dedi.