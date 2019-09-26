Battalgazi'nin tarihi Bursa'da tanıtıldı

Battalgazi Belediyesi tarafından, Bursa'da bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Anadolu Günleri'nde tanıtım standı açıldı. Fuara katılan Başkan Osman Güder'de katılımcılara ilçenin tarihi ve kültürünü anlattı.

Anadolu Günlerinde Battalgazi Belediyesi'nin tarihi ve kültürünü tanıtmak için çaba gösterdiklerini söyleyen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Bugün Malatya'mızı Bursa'da anlatmak, Malatya'da olan güzellikleri tanıtmak amacıyla 4. Anadolu Günleri Fuarındayız. Birinci amacımız kayısının başkenti olan Malatya'mızı burada temsil etmek güzelliklerini anlatmak. İkinci amacımız ise medeniyetin kalbi diye tabir ettiğimiz Arslantepe'yi Bursa'da tüm Türkiye'ye ve dünyaya tanıtmaktır” ifadelerini kullandı.

Özellikle Arslantepe Ören Yerini dünyaya tanıtmak istediklerini ifade eden Güder, "Çünkü geçmişi 5 bin yıllın üzerinde olan Arslantepe'de yeni şeyleri anlatmaya çalışıyoruz. Arslantepe ilk yerleşik devletin oluşmasında ana temeldir. Bu açıdan Arslantepe'de oluşan bir kültür var, medeniyet var. Gelecek kuşaklara aktarılacak bir destinasyon var. Biz bu medeniyetin kalbi olan Arslantepeyi herkesin bilmesini istiyoruz. İlk devlet hayatının şekillendiği, askeri sistemin kurulduğu, taş devrinden demir devrine geçişini Arslantepe'de görüyoruz. Orada 5 bin yıl önce insanların ömür harcayarak oluşturdukları kültürleri, yenilikleri şuan ki yaşayan vatandaşlara hatırlatmak ve almış olduğumuz bu emaneti ileri kuşaklara taşımak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Bu durumun Malatya ve Battalgazi adına çok önemli olduğunu da dile getiren Güder şunları söyledi:

"Göbeklitepe Şanlıurfa için nasıl önemli ise Arslantepe'de Malatya için o kadar önemlidir. Bu açıdan önceki Belediye Başkanımızın özellikle Arslantepe'yi Dünya Kültür Mirası Listesine katmak amacıyla belli çalışmaları olmuştu. Arslantepe biliyorsunuz önceden UNESCO'nun Dünya Kültür Mirasının geçici listesine alınmıştı. Battalgazi Belediyemizin koordinasyonunda gerek Büyükşehir Belediyemiz olsun gerek Kültür Turizm İl Müdürlüğümüz ve Valiliğimizin de katkısıyla biz bunu Dünya Kültürel Mirasının kalıcı listesine almak için çalışmalarımızı yaptık. Dünya kültür mirası kalıcı listesine Arslantepe'nin alınmasını istiyoruz. Dünya kültür turizm rotası içinde yer alsın istiyoruz. Arslantepe ile Malatya'nın tanıtılacağına inanıyoruz. Malatya ile kayısımızı nasıl tüm Dünya'ya tanıtmışsak Arslantepe'yi de tarihi mirasımız olarak Dünya'ya tanıtmak istiyoruz”

Anadolu'yu Anayurt yapan Battalgazi'ye tüm vatandaşları davet eden Güder, "Arzulamış olduğunuz hem tarihi hem de kültürü Battalgazi'de bulmuş olacaksınız. Bizlerde bugün bu tarihimizi, bu kültürümüzü anlatmak adına 30 il arasında Bursa'da Battalgazi Belediyesi olarak yerimizi aldık. 4. Anadolu Günleri Fuarında bir çok kişiyi Malatya standımızda misafir ettik. Gelen misafirlerimizi bilgilendirdik" dedi.

Başkan Güder, Bursa'da ki Anadolu Günlerinde Battalgazi Belediyesi'nin standının da yoğun ilgi gördüğünü vurguladı.

Fuarda Başkan Osman Güder, vatandaşlarla tek tek ilgilenerek, bölgedeki ve Eski Malatya'daki tarihi eserler hakkında da bilgiler verdi. Fuardaki tüm stantları da ziyaret eden başkan Güder, kayısı ikramında bulundu ve ziyaretçileri Malatya'ya davet etti.