Battalgazi'ye 250 milyonluk ulaşım yatırımı müjdesi

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ile birlikte Eskimalatya'da görev yapan muhtarlarla bir araya gelerek, onların sorun ve taleplerini dinledi. Toplantı sonrası konuşan Milletvekili Çalık, Karayolları Bölge Müdürlüğü'nün 2023 yılında Eskimalatya'ya 250 milyon civarında bir ulaşım yatırımının yapılacağı müjdesini verdi.

Daha yaşanabilir bir Battalgazi için hizmet yatırımlarında dur durak bilmeyen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ve AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ile birlikte Eskimalatya'da görev yapan muhtarlarla bir araya geldi. Yeşilçam Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıda Başkan Güder ve Milletvekili Çalık, muhtarların sorun ve taleplerini dinledi. Sorunların çözümü noktasında ilgili birim müdürlerine talimatlar veren Başkan Güder, millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmak için Battalgazi'de canla başla çalıştıklarının altını çizdi. Toplantı sonrası Battalgazi'ye birde müjde açıklayan Milletvekili Çalık, Karayolları Bölge Müdürlüğü'nün 2023 yılında Eskimalatya'ya 250 milyon civarında bir ulaşım yatırım yapacağını ifade etti.

Ağılyazı Mahallesi Muhtarı Yaşar Adak, “Muhtarlar olarak sorunlarımızı ve taleplerimizi ilettik. Sorunlarımızı dinlediler ve çözümü noktasında neler yapabiliriz bunu uzunca konuştu. Mahallem ve şahsım adına teşekkürlerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.

“Battalgazi'nin her bir köşesinde ayrı bir çalışma var”

Yapılan yatırımlarla Battalgazi'nin her geçen gün daha da güzelleştiğine dikkat çeken AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, ''Muhtarlarımızın sorunlarını bire bir dinledik. Bu toplantılarımızı zaman zaman gerçekleştiriyoruz. Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder, sorunları çözme noktasında elinden gelen gayreti ve çabayı sarf ediyor, bizler buna şahidiz. Battalgazi'nin her bir köşesinde ayrı bir çalışma var. Battalgazi ilçemiz yapılan yatırım ve hizmetlerle her geçen gün daha da güzelleşiyor” dedi.

“İlçemizin her mahallesi bizim için ayrı değerli”

İlçedeki hiçbir ihtiyacın gözden kaçmaması ve tüm taleplerin doğru değerlendirilerek eksiksiz karşılanması amacıyla istişare toplantılarına büyük önem verdiklerinin altını çizen Başkan Güder, “Bugün Eskimalatya'daki muhtarlarımızla bir araya gelerek yaptığımız ve yapacağımız yatırımları masaya yatırdık. Bu toplantıların önemi bizim için büyük. Muhtarlarımızın varsa sorunlarını yerinde dinledik. İlçemizin her mahallesi her sokağı bizim

için ayrı değerli. Battalgazi'yi körelen bir ilçe değil, gelişen bir ilçe yapmak için gece gündüz çalışıyoruz. İlçemizdeki hizmet ve yatırımlarımızı ilk günkü aşk ve heyecanla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. Hizmetlerimizin birçok yerel yönetim tarafından örnek alınmasının temelinde, istişare kültürünü canlı tutmamız ve toplumun tüm kesimlerine kulak vermemiz vardır. Günün her saatinde hemşerilerimizle birlikteyiz ve onların emrine amadeyiz. Bugüne kadar elimizde ne kadar imkan varsa biz bunları vatandaşlarımız için seferber ettik, etmeye de devam ediyoruz. Battalgazi Belediyesi olarak ilçemizi güzelleştirmek ve geliştirmek bizim boynumuz borcudur” şeklinde konuştu.

Battalgazi bölgesi için önemli bir müjde de veren AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, “Bugün Eskimalatya'yı ziyaret ettik ve devam eden meydan projesini inceledik. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un destekleriyle çok güzel bir meydan çalışması yürütülüyor. İçme suyu, anayol sorunu, imar sorunu veya başka bir konu ile alakalı sorun olmadıklarını ifade ettiler. Bu noktada Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder'e teşekkürlerimi sunuyorum. Muhtarlarımızın bize ilettikleri sorunları ise 17 yıl önce yapılan bu yolların yeniden düzenlenmesini istiyorlar. Başkanımız Osman Güder bu konuyu Ulaştırma Bakanımıza iletmişti. Ulaştırma Bakanımız bu talebi strateji bütçe başkanımıza aktarmasının ardından başkanımız Karayolları Bölge Müdürlüğüne gerekli talimatı verdi. Malatya'mızın yapıldı, bozuldu dediğiniz yolları yapımı 2023 yılında yapılacak. 250 milyon civarında bir yatırım gerçekleştirilecek. Malatya ve Battalgazi'mize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.