İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Batuhan Memiş'in adı stadın özel bir bölümüne verildi

Yeni Malatyaspor Kulübü, 4 yıl önce vefat eden taraftarı Batuhan Memiş’ in adını stadında özel bir bölüme verdi.

Yeni Malatyaspor Kulübü, 4 yıl önce vefat eden taraftarı Batuhan Memiş' in adını stadında özel bir bölüme verdi.


Taraftar Derneği Derebeyleri ile ortak organize edilen isim verme töreninde bir konuşma yapan Dernek Başkanı Ender Kaya, "Batuhan Memiş kardeşimizi ölümünün 4. yılında saygıyla anıyoruz. Formaya adanmış bir ömürdü. Bu anlamda kulübümüzle ortak hareket ederek kardeşimizin adını protokol salonuna verdik" şeklinde konuştu.


Batuhan Memiş'in adının verildiği törene baba Yusuf Memiş de katıldı.


Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "2016 yılında elim bir kaza sonucu henüz hayatının baharındayken kaybettiğimiz arma aşığı taraftarımız Batuhan Yakup Memiş'in adını stadyumumuzda ölümsüzleştirdik. Kulübümüz ve taraftarımızın organizasyonu ile Batuhan Yakup Memiş'in adını protokol tribünümüzdeki VIP salonumuza verdik" ifadelerine yer verildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.