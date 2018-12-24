Bayanlar maçında kırmızı kartlar hava uçuştu

Lig 12.Grup'ta Malatya Bayanlar Spor Kulübü ile Diyarbakır ekibi Makamspor arasındaki müsabakada 5 kırmızı kart çıktı.

İkinci yarısı büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmanın son dakikalarında yaşanan gerginlik nedeniyle 5 futbolcu hakemden kırmızı kart gördü. Ligin 5.haftasında Yeşiltepe 2 nolu sahada oynanan karşılaşmayı Emine Akgüneş, Songül Çoban, Kasım İlhan hakem üçlüsü yönetti. Malatya Bayanlar Spor Kulübü sahaya Şeyma Yıldırım, Gülşen Özdil, İkranur Sarıgül, Fadime Özbey, Dilara Sultan Akduman, Aleyna Ekici, Saime Keskin, Gülay Demir, Selinay Çaybaşı, Burcu Çakır ve Seda Erdem on biriyle çıktı. Makamspor ise Pelda Bayrak, Helin Elhakan, Hasret Aslan, Yağmur Çetin, Songül Daşçi, Safiye Uçak, Gamze Gülserin, Ebru Dolu, Ayşegül Kaçmaz, Ceren Yıldız ve Devran Görmez on biriyle mücadele etti.

Malatya Bayanlar Spor Kulübü, hızlı başladığı karşılaşmanın 5.dakikasında Seda Erdem'in kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Malatya ekibi, 27.dakikada Gülay Demir'in kaydettiği golle durumu 2-0'a getirdi. 31.dakikada bir kez daha sahneye çıkan Seda Erdem kendisinin ikinci, takımının üçüncü golüne imza attı ve Malatya Bayanlar Spor Kulübü, devre arasına 3-0 üstün gitti. Karşılaşmanın ikinci yarısında Makamspor, 50.dakikada Safiye Uçak'ın penaltıdan kaydettiği golle durumu 3-1'e getirdi. Malatya Bayanlar Spor Kulübü, mücadelenin 72.dakikasında Saime Keskin'in ceza sahasının dışında attığı şık golle farkı bir kez daha 3'e yükseltti ve durumu 4-1'e getirdi. Diyarbakır temsilcisi, 74.dakikada Ebru Dolu'nun kaydettiği golle durumu 4-2'ye getirdi. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında iki takım oyuncuları arasında yaşanan gerginlik sonrası Malatya Bayanlar Spor Kulübü'nde Şeyma Yıldırım, Seda Erdem ve Şevval Kaya, Makamspor'da ise Züleyha Aslan ile Devran Görmez kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Malatya Bayanlar Spor Kulübü'nde Şeyma Yıldırım'ın kırmızı kartla oyundan ihraç edilmesi sonrası takımın üç oyuncu değişikliğini yapması nedeniyle kalan dakikalarda kaleyi Hatice Melisa Korkusuz korudu.

Müsabakanın kalan dakikalarında gol çıkmadı ve Malatya Bayanlar Spor Kulübü rakibini 4-2 mağlup etti.