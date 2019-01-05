Bayduz'dan Vali Baruş'a ziyaret

Gençlik ve Eğitim Derneği Genel Başkanı Ahmet Bayduz ve yönetim kurulu üyeleri Malatya Valisi Aydın Baruş'u makamında ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette Malatya' da yürüttükleri faaliyetler ve ileride yapacakları projeler hakkında bilgi veren Ahmet Bayduz "Ülkemiz için milli bilince uygun, araştıran, sorgulayan, bilinçli, yenilikçi ve eğitimli gençler yetiştirmek amacıyla gayret gösteriyoruz. Biz gençlik için üzerimize düşeni hatta fazlasını yapacağız gerek sosyal ve kültürel alanda gerek sportif ve sanatsal alanda gençliğin her zaman yanında olacağız. Bizler gönüllü hareketin birer parçasıyız. İnönü Üniversitesi'nde ve Turgut Özal Üniversitesi'nde genç kardeşlerimizle beraber 300'e yakın proje gerçekleştirdik. Tüm çalışmalarımızı, projelerimizi, etkinliklerimizi ve faaliyetlerimizi birliğin, beraberliğin, kardeşliğin amacı ile devam ettiriyoruz. Farkındalık oluşturmak için yapmayı planladığımız daha birçok projemiz var. Bizler sadece üyelerimizin değil, ülkenin, dünyanın belki de insanlığın geleceğini düşünerek hareket ediyoruz. Valimizin de destekleri ile daha güzel çalışmalara imza atacağız” ifadelerini kullandı.

Sivil toplum kuruluşlarının önemli bir misyon üstlendiğine değinen Vali Aydın Baruş "Sizler gençlerle ilgili önemli sorumluluklar almaktasınız, toplumsal problemleri çözmek için gayret gösteriyorsunuz. Bizler de kamu adına gençlerin sorun ve sıkıntılarını gidermek adına buradayız. Yaptığınız projeleri takdir ediyorum. Gençler geleceğimizin teminatıdır. Her zaman olduğu gibi gençlerin yanında olmaya devam edeceğiz "diyerek ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getirdi.