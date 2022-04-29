Bayram tatili öncesi sürücülere uyarı

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilde hayata geçirilen ‘Bayramınız Kemerli Olsun' uygulaması dahilinde Malatya'da bayram öncesinde sürücüler uyarıldı. Vali Baruş'un katılımlarıyla Malatya- Kayseri karayolu üzerinde gerçekleşen uygulamaya, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ercan Altın katıldı.

Uygulamada Vali Baruş, sürücüleri emniyet kemeri ve bayramda oluşan trafik yoğunluğundan dolayı meydana gelebilecek kazalar konusunda uyarırken, emniyet kemeri takan ve kurallara uyan sürücülere teşekkür etti. Vali Baruş, araçta bulunan çocuklara ise kırmızı düdük hediye etti.