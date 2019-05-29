Bayramda asitli içeceklerden uzak durun

Diş hekimi serhat Çelik, Ramazan bayramında en çok tatlı, şeker ve çikolata ile birlikte asitli yiyecek ve içeceklerin tüketildiğini hatırlatarak, bu şekerli, asitli yiyecekler ve içeceklerin de dişlere büyük bir zararı olduğunu söyledi. Diş sağlığı için şeker ve asitli yiyecek ile içeceklerden uzak durulmasını isteyen Çelik, “Şeker, asit üretiminin artmasını sağlayan en önemli etkendir. Özellikle öğün aralarında tüketilen abur-cubur çürük oluşum hızını artırmaktadır. Her öğün tüketilen yiyecekler ile ağız içerisinde mevcut bulunan bakteriler etkileşime geçerek dişlerde çürük oluşumuna zemin hazırlayan asitleri üretmektedir. Bayram tatili öncesi ağız ve diş bakımını yaptıran bireyler tatil esnasında herhangi bir sorunla karşılaşmayacak, güzel bir tatil geçirecektir. Dişlerde en küçük bir hassasiyet varsa bu tür tedaviler vakit kaybetmeden yapılmalıdır, çünkü diş çürükleri herhangi bir belirti vermeden sinsice ilerler ve çok hızlı yayılabilir" dedi.

Asitli tüketim sonrasında diş fırçalamayın

Asitli yiyecek ve içecek tüketimi sonrası hemen dişlerin fırçalanmasının dişteki aşınmayı daha da hızlandırdığını belirten Diş Hekimi Çelik, "Ağız ve diş sağlığı konusunda yapılan en önemli hatalardan biri de yemekten hemen sonra dişleri fırçalamaktır. Asitli yiyecek ve içeceklerin dişle teması sonucu diş minesi geçici olarak yumuşamaktadır. Bu yumuşama zamanla önemli bir aşınmaya ve dolayısıyla diş minesinin incelmesine ve beraberinde dişlerde duyarlılığa neden olmaktadır. Dişlerimizi yemeklerden ya da asitli içeceklerden hemen sonra değil en az yarım saat sonra fırçalamalıyız. Çok fazla şeker tüketiminin çocukların diş ve dişetleri üzerinde yaratacağı hasarı önlemek için tatlı tüketimi sonrası su içmeleri sağlanmalıdır. Şekerli gıdalar tüketildikten sonra mutlaka su içilmeli ya da ağız bol su ile çalkalanmalıdır. Şekersiz sakız çiğnemek tükürük salgısını uyarmak ve dişlerinizi temizlemek için çok faydalıdır. Fakat çene ağrısını önlemek için uzun süre sakız çiğnemekten kaçınılmalıdır. Bayram ziyaretlerinde lokum gibi dişe yapışan şekerli gıdalar yerine bitter çikolatayı tercih etmek daha doğru olacaktır. Ara öğünlerde, dişleri temizleyerek plak oluşumunu önleyebilecek elma, armut gibi sert meyveler de tercih edilebilir. Bayramda özellikle çocukların, yoğurt ve pekmez ikilisi, meyveler, doğal besinler içeren kekler, ev yapımı reçeller gibi daha faydalı gıdalar tüketmesi daha doğru olacaktır" diye konuştu.