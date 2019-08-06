İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bayramda şeker yerine kayısı

Kayısının başkenti Malatya’da Kurban Bayramında misafirlere şeker yerine kayısı ikram edilecek.

Kayısının başkenti Malatya'da Kurban Bayramında misafirlere şeker yerine kayısı ikram edilecek.


Kurban Bayramına sayılı günler kalırken bayram telaşı da kendini yavaş yavaş hissettirmeye başladı. Vatandaşlar bayram için bir yandan kurbanlık alımını gerçekleştirirken bir yandan da hem kılık kıyafet hem de bayramın olmazsa olmazı şeker alışverişini yapıyor.


Ziyaret fasılları kayısı ile renklenecek


Bu yıl kayısı hasadının bayrama denk geldiği Malatya'da bayram ziyaretlerinde ağızlar kayısı ile tatlanacak. Malatyalılar ziyaret faslında misafirlerine şeker yerine daldan yeni koparılmış taze yaşa kayısılardan ikram edecek. Lezzeti ve doğallığıyla damak çatlatan ve sağlık dostu olan kayısı Kurban bayramına adeta renk katacak.


Bayramda kayısı ikramının fiyat açısından da uygun olduğunu ifade eden kayısıcı Yusuf Doğan özellikle gurbette yaşayan Malatyalıların bu bayram doya doya kayısı yiyeceğini aktardı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.