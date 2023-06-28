Bayramın 1.günü canlı hayvan pazarında hareketlilik sürüyor

Kurban Bayramı'nın 1. gününde Malatya'da canlı hayvan pazarında hareketlilik devam ediyor.

Deprem bölgesi Malatya'da Kurban Bayramı'nın 1. gününde Malatya Büyükşehir Belediyesi Canlı hayvan pazarında hareketlilik sürüyor. Birçok vatandaş bugün pazara girerek kurbanlık alıp kesimhaneye götürüyor. Arefe gününe göre bugün hareketliliğin biraz daha az olduğunu söyleyen yetiştiriciler bayramın 3. gününe kadar ellerindeki kurbanlıkların satılmasını ümit ediyor.

Fiyatlar noktasında geçen yıla oranla kurbanlıkların iyi fiyata gittiğini belirten yetiştiriciler, maliyetlerin artması ile hayvanların da fiyatının yükseldiğini söylediler.