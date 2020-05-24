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Bayramın ilk günü şehitliklerde buruk bayram

Ramazan Bayramı’nda 81 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında şehit aileleri ve yakınlarının şehitlik ziyaretlerine izin verildi.

Ramazan Bayramı'nda 81 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında şehit aileleri ve yakınlarının şehitlik ziyaretlerine izin verildi. Malatya'da da şehit aileleri her bayram olduğu gibi bayramın da birinci günü Malatya Şehir Mezarlığında bulunan Şehitliği ziyaret etti.


Şehit ailelerinin bazıları kendi araçları ile gelirken, ulaşım imkanı olmayan aileler ise Valilik ve Kaymakamlıkların koordinesinde polis ve jandarma ekiplerince şehitlik ziyaretine geldi. Hüzün ve gözyaşının hakim olduğu şehitlikte, dualar okunarak şehit kabirleri temizlendi.


Şehit aileleri bu bayramı da buruk geçirmenin hüznünü yaşarken, ‘Vatan sağ olsun' temennisi ile çocuklarının kabri başında dua ettiler. Her birinin ayrı bir kahramanlık öyküsünün bulunduğu şehitlerin kabirlerine çiçek ve bayram şekeri bırakan şehit yakınları, birbirlerinin de bayramlarını kutladı.

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