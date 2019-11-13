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Bebek mamasının içerisine gizlenen kokain ele geçirildi

Malatya’da narkotik ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, bir kadının çantasında bulunan bebek mamasının içerisinde gizlenmiş saf kokain maddesi ele geçirildi.

Malatya'da narkotik ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, bir kadının çantasında bulunan bebek mamasının içerisinde gizlenmiş saf kokain maddesi ele geçirildi.


Malatya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır'dan Malatya'ya uyuşturucu madde sevki yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. İstihbarat Şube Müdürlüğü ile yapılan ortak operasyonda Ş.E. isimli kadın şüpheli kent merkezinde yakalandı. Şüphelinin çantasında yapılan aramada, bebek mamasının bulunduğu kavanozun içerisine gizlenmiş halde 25,65 gram saf kokain maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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