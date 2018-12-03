Bedensel engelli muhtar adayı, kazandığı takdirde bir ilki de gerçekleştirecek

Malatya'da 21 yıl boyunca Türkiye Sakatlar Derneği Malatya Şubesi Başkanlığı görevini yürüttükten sonra yazarlık yapmaya başlayan bedensel engelli Ali Haydar Koyun, Paşaköşkü Mahallesi'ne muhtar adayı oldu. Ali Haydar Koyun, muhtarlığı kazanması halinde Türkiye'nin tekerlekli sandalye ile hizmet verecek ilk muhtarı olacak.

31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimler öncesinde siyasi partilerde belediye başkan adaylığında yoğunluk sürerken, aynı tarihte yapılacak muhtarlık seçimi için de adaylar çalışmalarına başladı. Malatya'da da muhtar adayları seçim çalışmalarına başlarken, en dikkat çekici isimlerden biri ise bedensel engelli Ali Haydar Koyun oldu.

21 yıl boyunca Sakatlar Derneği Malatya Şubesi Başkanlığı görevinde engellilerin sorunları için çalışan Koyun, Paşaköşkü Mahallesi için muhtar adaylığını açıkladı. Türkiye genelinde şu ana kadar engelli olarak seçimlere giren ve kazanan birçok kişinin olduğunu da belirten Koyun, “Ama benim konumumda yani tekerlekli sandalyede muhtar olan kimse yok. Muhtarlığı kazandığım taktirde Malatya bir ilki gerçekleştirmiş olacağız. Adaylığımı açıkladığından bu yana başta Malatya olmak üzere Türkiye'nin her yerinden destek geldi” diye konuştu.

“Engel bedende değil beyindedir” sloganıyla muhtarlık seçimlerine hazırlanacağını söyleyen Koyun, “Ben de çalışan bir bayin var, fikir var ve en önemlisi de azim var. Yıllardır bedensel olmama rağmen karda, kışta, çamurda verdiğim mücadeleyi herkes bilir” ifadelerini kullandı.

Mahalleye ortak akılla hizmet etmek istediğinin altını çizen Koyun, “Muhtarlığı kazandığım taktirde herhangi bir siyasetçi mantığı gibi bir proje hazırlamadım ama en büyük projem mahallemizin erişebilir ve ulaşılabilir olmasını sağlayacağım. Bir defa mahalledeki tüm cadde ve sokakları benim kullanıma uygun olmasını sağlayacağım, benim kullandığım yeri yaşlı ve hamile hanımlar ve herkes kullanmış olacak” diye konuştu.