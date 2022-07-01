İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bekçiyi yaralayan uzman çavuş tutuklandı

Malatya’da tartıştığı mahalle bekçisini yaralayan uzman çavuş tutuklandı.

Malatya'da tartıştığı mahalle bekçisini yaralayan uzman çavuş tutuklandı.


Edinilen bilgilere göre, 30 Haziran Perşembe gecesi Zaviye Mahallesi Hasanbey Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, bölgede devriye atan mahalle bekçisi M.A. ile tartışan uzman çavuş olduğu ileri sürülen M.A.I. ile beraberindeki D.I. arasında kavga çıktı. Kavgada başından darp edilen bekçi yaralanırken, M.A.I. ile D.I. yakalanarak gözaltına alındı.


Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.