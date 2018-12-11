Belediye Başkan Aday Adayı Muzaffer Karakuş:

Esnaf ve vatandaşları ziyaret eden Karakuş, "Hizmet heyecanı ile göreve talibiz" dedi.

Ak Parti Battalgazi Belediye Başkan aday adayı Karakuş, propaganda çalışmaları doğrultusunda esnaf ve vatandaşlar ile bir araya geliyor. Battalgazi Belediye Başkan yardımcılığı görevi sırasında da önemli projelerin hayata geçirilmesinde etkin rol alan Muzaffer Karakuş, Battalgazi ilçesinde sorunlar ve çözümleri konusunda bilgi sahibi olduğunu vurguladı. Siyasi hayatının bütün sürecinin Battalgazi'de geçtiğini dile getiren, Karakuş, “Battalgazi Belediye Başkan Yardımcılığı görevi sırasında da bölgeme gerçekleştirilen hizmetlerde de önemli çalışmalar yaptık. Çınar Park projesinde geceli gündüzlü çalıştık. Biz Battalgazi'nin potansiyellerini biliyoruz. Bu potansiyeli hizmete dönüştürmek arzusu ile hizmete talip olduk. Halkımız yaptıklarımızın bilincinde, kendileri ile bir araya geldiğimizde onların bize gösterdikleri sıcaklık ve samimiyetten bunu görüyoruz, bundan da mutluluk duyuyoruz" şeklinde konuştu.