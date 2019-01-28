Belediye Başkanı Eser'in acı günü

Darende Belediye Başkanı Dr.
Süleyman Eser'in annesi Elif Eser (82) vefat etti.
İstanbul'da vefat eden Elif Eser'in cenazesi Darende'ye getirildi. Zamimoğlu çarşı camiinde kılınan cenaze namazından ardından Eser'in cenazesi Yenice Mahalelsi Aile Mezarlığına defin edildi.
Cenazeye AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, Darende Kaymakamı Enver Hakan Zengince, Batttalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, daire amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Ayakta durmakta zorlanan belediye başkanı Dr. Süleyman Eser, defin sırasında göz yaşlarına hakim olamadı.