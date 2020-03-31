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Belediye Başkanı Gürkan kampanya hesabına para yatıracak

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Cumhurbaşkanımızın çağrısına uyarak, mensubiyetimizden gelen mesuliyetlerimizin farkında biri olarak, gereğini yapacağımdan hiç şüpheniz olmasın” dedi.


Gürkan yaptığı açıklamada, sosyal medyada, şahsına ait olmayan bir hesaptan beyanat yayınlandığını belirterek, “Sosyal medyada, şahsıma ait olmayan bir hesaptan, “Biz bize yeteriz” kampanyası ile yine tarafıma ait olmayan açıklamalar olmuştur. Ülkemizin ve şehrimizin bu zor günlerinde Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak 24 saat esaslı vazife yapmaktayız, yapmaya da devam edeceğiz. Ayrıca şahsım adına Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısına uyarak, mensubiyetimizden gelen mesuliyetlerimizin farkında biri olarak, gereğini yapacağımdan hiç şüpheniz olmadığı düşüncesi ile kamuoyuna duyurulur” ifadelerine yer verdi.

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