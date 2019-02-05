Belediye Başkanı Gürkan sanatçılarla bir araya geldi

Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan, Malatya Musiki Cemiyeti Başkanı Mehmet Tunç Yıldırım ve sanatçılarla Battalgazi Belediyesi tarafından Battalgazi Belediyesi Hizmet Binası yanında tahsis edilen yerde bir araya gelerek, bir süre sohbet etti. Burada konuşan Malatya Musiki Cemiyeti Başkanı Mehmet Tunç Yıldırım, Malatya Musiki Cemiyeti'ni Başkan Gürkan'ın sahip çıktığını belirterek, “Çok değerli Battalgazi Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan, aynı zamanda Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayız, kendilerini inşallah Büyükşehir Belediye başkanı olarak göreceğiz. Ben fazla konuşmak istemiyorum. Selahattin Başkanımızı 7'den 70'e herkes çok seviyor, hepiniz çok seviyorsunuz. Biz artık biraz daha fazla seviyoruz. Çünkü, Malatya'nın musikisine, folkloruna, Malatya'nın sanatçısına sahip çıktı. Biliyorsunuz yakın zamanda bizi tahliye ile yerimizden çıkardılar. 15 gün bile müsaade edilmeden çıktık. İmdadımıza Selahattin Gürkan Başkanımız yetişti. Kendileri bize ‘hiç üzülmeyin. Ben size devredeceğim' dedi ve sözünde durdu. Battalgazi Belediye Başkanımız, Belediye Başkan yardımcılarımız, birimlerdeki amirler ve müdürler hepsi kol kanat gerdiler ve burayı boşalttılar. Burası böyle gördüğünüz gibi değildi. Burayı bu hale getirdiler ve dediler ki "Hiç üzülmeyin, Malatya'da bu musiki devam edecek, Malatya'nın sanatçıları burada yetişecek" bizlerde kendilerine huzurlarınızda bir kez daha çok çok teşekkür ediyorum, bütün müzisyenler adına, bütün sanatkarlar adına, Malatya'daki herkes adına. İnşallah daha güzel günler var, daha güzel günler gelecek, Rabbim Başkanımız Selahattin Gürkan'a sağlıklı uzun ömürler versin” ifadelerini kullandı.

Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan ise, kültür ve sanatın önemine dikkat çekerek, “Değerli Musiki Cemiyeti Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Musiki Cemiyeti'mizin çok değerli sanatçılarıyla birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyduğumu da belirtmek istiyorum. Bir memleketin, bir milletin musikisi yoksa, oradaki hayat damarlarından bir tanesi kopmuş demektir. İnsanların duygularına hitap edilmediği takdirde, o zaman insanların bir tarafı kör ve topal olur. İnsan bilimcileri insanları tarif ederken, biyolojik, sosyal ve kültürel özellikleri olan varlıklar olarak tarif ediyorlar. Yani biyolojik özellikleri yeme, içme, yatma ve üreme gibidir. Ama sosyal aktivite ve kültürel aktivitesi olmadığı zaman insan eksiktir. Bugün seri katillerin bu kadar artması ve Amerika gibi yerlerde özellikle gelişmiş diye tabir ettiğimiz ülkelerde hat safhaya ulaşmış olması, işte o kültürel ve sosyal yöndeki eksikliklerin başka şekilde sadist bir ruhla tezahür etmesinin sonucunu gündeme getiriyor. Dolayısıyla bir toplumda rahat, huzur ve güvenin olması sanatçıların varlığıyla eş değerdir. Bu anlamda biz sanatçılarımızın varlığından onur duyuyoruz, gurur duyuyoruz ve sanatçılarımızın önündeki engellerin aşılması noktasında onların kendi sanatlarını icra etmeleri noktasında her türlü imkanların ve her türlü ortamın hazırlanması noktasında elimizden gelen gayreti ve çabayı göstermekle mükellefiz” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ‘Kültür ve sanat ülkenin beka meselesidir' sözlerinin önemine dikkat çeken Başkan Gürkan, “Eğer bir şehirde geleneklerine, kültürlerine, değerlerine, sanatına ve sanatçılarına sahip olamıyorsa kanaat önderlerine, yerel önderlerine ve devlet, siyaset adamlarına sahip çıkamıyor ise, o şehir insanı sıkıntıya sokar, huzursuz eder. Biz Erdemli şehirler diyoruz. Faziletli şehirler diyoruz. Kimlikli şehirler diyoruz. Belleğini koruyan şehirler diyoruz. Hafızasını koruyan şehirler diyoruz. Şehirde yaşayan insanların, şehrin sakini değil, şehrin sahibi olsun diyoruz. Laflan olmuyor, kendisini buraya ait hissedecek. Sizler sanatseversiniz, siz duygusal insanlarsınız, sizler çok çabuk kırılırsınız, gönlünüz çok çabuk kırılır ama gönülde çok çabuk alınır. Siz sevgi dolusunuz, duygularınız duygu cennetidir. İnsanlara bakarken onlardan bir mutluluk abidesi ararsınız. Tabiata bakarken orada bir güzellik ararsınız. Bir çiçekte farklı bir güzellik temaşa etmeye çalışırsınız. Sanatçılarımız bazen fevride olsa bizim fikrimize düşüncemize veya bizim o andaki değerlerimize terste olsa onları özgür bırakmamız gerek. Üretmeleri için özgür olması gerekir, bizde beyin fırtınası denilen bir tabir vardır. Sanatçılarda özgür olacak ki yeni besteler yapsınlar, yeni şiirler ihdas etsinler. Bu duygu cennetleri içerisinde toplumun dertlerini şiirsel ve müziksel anlamda ifade edebilecek bir eser ortaya çıksın. Biz ona imkan hazırlamak durumundayız. Sizlerden de ricam şudur; ben sizlere güveniyorum ve inanıyorum. Bu ülke açısından da çok önemli diyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız geçen bir ifade kullandı. Dedi ki "Kültür ve sanat ülkenin beka meselesidir" Evet kültür ve sanat ülkenin beka meselesidir. İnsanların sosyal toplum olması, birlikte yaşayabilmesi ve değer üretmesi, kültürleşmesi, insan olduğunun farkında olması ve farklılığıdır. Siz bu farklılığı ortadan kaldırdığınız zaman, diğer mahlukatlar ile aramızda farkımız kalmaz. Bundan sonra biz burada eğitim verecek hocalarımıza elimizden gelen desteği vereceğiz” diye konuştu.