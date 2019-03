Belediye Başkanı Mehmet Çınar,yeni dönemde yeni nesil projelerini anlattı

Yeşilyurt Belediye Başkanı ve AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Mehmet Çınar, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Seçimleri kapsamında yürüttüğü seçim gezilerinde yeni dönemde hayata geçirilecek projeleri anlatıyor.

Başkan Adayı Çınar, çalışmaları kapsamında ilk olarak Malatya Park'taki iş yerlerini ziyaret ederek, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Çınar daha sonra AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı ile birlikte Özsan Sanayi Sitesi'ndeki esnafları ziyaret etti. Yeşilyurt Belediye Başkanı ve AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Mehmet Çınar daha sonra AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı ile birlikte Yakınca ve Çarmuzu'da düzenlenen mahalle toplantılarına katıldı.

Yakınca'da düzenlenen mahalle toplantısında konuşan Mehmet Çınar, "Yakınca, bizi her zaman sevgiyle, coşkuyla, kalabalıkla bağrına bastı. Bizlerde Yeşilyurt'a, Yakınca'ya layık olmak için elimizden geleni yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. İnşallah yeni dönemde de çalışmalarımızı ve hizmetlerimizi sürdüreceğiz. Yakınca bizim en güzel yerimiz. Şehrimizin en nadide köşesi" ifadelerini kullandı.

Çınar, Yeşilyurt'a hizmet, kültürel, sosyal, çevreci, tarihi ve sportif alanlarda hizmet ettiklerini kaydederek, "Her alanda Yeşilyurt'umuzu büyüttük, geliştirdik. Yeni dönem de 'memleket işi gönül işi' diyerek, her bir hemşehrimizin de gönlüne gireceğiz. Yeni dönemde Yeşilyurt'umuzu 2023'e taşıyacak olan projelerimizi hayata geçireceğiz. Yeşilyurt'u, ulaştığı bu güzel seviyeden daha ileriye taşımak üzere yola çıktık. Yeşilyurtluları daha mutlu, daha huzurlu, daha müreffeh yaşam standartlarına çıkaracak projeler hazırladık. İlçemizin birkaç farklı noktasında bulunan hizmet binalarında hizmet veren Yeşilyurt Belediyesi'ne; vatandaşlarımızın daha kolay erişimi, iş ve işlemlerin daha hızlı ve koordineli yapılması ve ilçemize her yönüyle modern ve teknik alt yapısı güçlü bir hizmet binası kazandırılması amacıyla; içerisinde çarşısı, konferans salonu, müzesi, nikah salonu ve ihtiyaca göre belirlenecek hizmet alanlarının olduğu ekolojik bir Belediye Hizmet Kompleksi kazandıracağız. Beylerderesi'nin doğu yamacında, Baraj Göletine nazır 1 milyon 350 bin metrekarelik alan üzerine Beylerderesi Şehir Parkını inşa ediyoruz. Şu ana kadar yaklaşık 200 bin metrekare tamamlanan parkımız hizmete açıldığında, kişi başına düşen yeşil alan miktarımız büyük ölçüde artacağı gibi hemşehrilerimizin aileleri ve arkadaşları ile birlikte gönül rahatlığıyla gezip, piknik ve spor yapabilecekleri bölgemizin en büyük şehir parkına sahip olacağız. Henüz yaş olan meyveler, sebzeler veya süt ürünleri tarzındaki hızlı bozulan tarımsal ve hayvansal ürünlerin, üretiminden tüketimine kadar geçen sürede soğuk bir ortamda muhafaza edilmesi gerekmektedir. Belediye olarak kuracağımız Soğuk Hava Deposu ile başta üreticiler olmak üzere vatandaşlarımıza, ürünlerini uzun süre uygun koşullarda muhafaza etme imkanı sunacağız. Bostanbaşı Mahallesi'nde ÖZSAN Sanayi Sitesi arkasında inşa ettiğimiz Ambalaj Atığı Toplama-Ayırma Tesisi ile 14 ayrı endüstriyel maddeyi tekrar ekonomimize kazandıracağız. Atık Getirme Merkezimizin de içinde bulunduğu bu dev tesisimize bağlı Güneş Enerjisi Sundurma projemizle hem tesisimizin enerji ihtiyacı karşılanacak hem de üretilen fazla enerji satılarak belediyemize gelir sağlanacak. 2 etapta gerçekleşecek olan Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Kentsel Dönüşümü'nün 1. etabını başladık. 1. Etap kapsamında 383 adet konut, 6 adet dükkan, 1 adet cami, 1 adet mahalle odası ve okuma odası yapılacaktır. Kentsel Dönüşüm ihtiyacı bulunan Çevreyolu'nun kuzeyinde kalan bölgelerimizde, hemşehrilerimize daha kaliteli ve güvenli yaşam alanları oluşturmak için kentsel dönüşüm uygulamalarımıza devam edeceğiz. Başta çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere, vatandaşlarımıza bağımsızlık ve milli birlik duyguları kazandırmak amacıyla Beylerderesi Şehir Parkı içerisinde kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından kullanılmış çeşitli savaş araç ve makinelerinin sergileneceği bir açık hava müzesini Yeşilyurt'umuza kazandıracağız" şeklinde konuştu.

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı ise "Bu yerel seçimdeki yol haritamızda en büyük destekçilerimizden birisi Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı. Bu ittifak, pazara kadar değil mezara kadar devam edecek. Allah nasip ederse biz tarafımızı net bir şekilde ortaya koyduk ve Milliyetçi Hareket Partisi'yle beraber bu seçime gireceğimizi açıkça söyleyebiliyoruz. Ama karşımızdaki zillet ittifakına baktığımızda bir ilde HDP'yle, bir ilde İYİ Parti, bir başka ilde Saadet Partisi'yle beraber oluyorlar. Bir başka ilde ise hep birlikte bir arada davranıyorlar. Bunların açıkça söyleyebilecekleri 'bu benim dava ortağım' diyebilecekleri bir ortaklıkları yok, sadece çıkar üzerine kurulmuş bir ortaklıkları var" dedi.

Çarmuzu Mahallesi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Çınar, "31 Mart'ta Yeşilyurt'ta yeni bir destan yazacağız ve sandıktan zaferle çıkacağız. Hedefimiz, Yeşilyurt'u 2023 vizyonuna hazır hale getirmek. Hemşehrilerinin dua ve destekleriyle 31 Mart'ta yeni bir tarih yazarak, AK Partimizin en yüksek oranda oy alması için çalışıyoruz. Cenabı Allah, Cumhurbaşkanımızın vizyoner liderliğinde devam eden kutlu yürüyüşümüzde hepimizin yar ve yardımcısı olsun” diye konuştu.