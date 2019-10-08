Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Altın Kayısı Bulvarında incelemelerde bulundu

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın, Altın Kayısı Bulvarında yaptığı incelemelere bazı belediye görevlileri de iştirak etti. Yol Yapım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanı Mehmet Mert, burada yaptığı konuşmada, açıldığı günden itibaren araç sirkülasyonu anlamında Malatya'nın en sık kullanılan yollarından biri olduğunu belirterek, Altın Kayısı Bulvarı'nın ikinci bölümünde asfaltlama çalışmalarına başladıklarını ifade etti. Mert, “2.2 kilometrelik bölümde 3 gidiş 3 geliş olmak üzere 3 şeritli yol planladık. Şuan asfalt öncesi pmt serimi yapıyoruz. 15 gün içinde yolumuzu trafiğe açacağız” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, Altın Kayısı Bulvarını Malatya'ya yakışır bir hale getirmek için çalışıldığını dile getirip, “Bulvarımızın yollarını 3 gidiş 3 geliş olarak planladık. 15 gün gibi kısa sürede buradaki asfalt çalışmalarını tamamlayacağız. İşin başlangıcı ile sonuçlandırma zamanı konusunda hassas davranıyoruz. Vatandaşlarımızın bu çalışmalarda olumsuz etkilenmesini istemediğimiz için bu konuya ayrı hassasiyet duyuyoruz. Kaldırım, aydınlatma, çevre düzenlemesi, orta refüj çalışmalarına da yakın bir zamanda başlanılacak. Orta refüjümüze suya fazla ihtiyaç duymayan ağaçların dikilmesi konusunda çalışmalar yapıyoruz. Peyzaj çalışmalarıyla da bulvarımız daha güzel bir görünüme kavuşacak” ifadelerini kullandı.

Altın Kayısı Bulvarının Saray Bosna Caddesiyle birleştirilerek Fahri Kayahan Bulvarına bağlanacağını vurgulayan Başkan Gürkan, “Bulvarımız Mıhlıdut Caddesiyle birleşiyor. Biz trafik akışının daha sağlıklı yapılabilmesi için Altınkayısı-Güngör-Mıhlıdut caddelerinin birleştiği noktaya güzel bir kavşak yaptık. Bu bölgenin en büyük aksı Altın Kayısı, batısında açtığımız Saray Bosna Caddesiyle birleştiğinde doğu-batı istikametinde yeni bir yolumuz olacak. Bu da çevre yolu batı yakası ile şehir içi trafiğini rahatlatacak. Bulvarımız aynı zamanda Güney Kuşak yolunun da ana bağlantılarından biri. Bu bölgedeki tüm yol çalışmaları bittiğinde vatandaşlarımız çok rahat edecek” şeklinde konuştu.