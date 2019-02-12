AK Parti'nin ilçe belediye başkan adayları ile bir araya gelen Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan, “İnşallah Malatya yeni bir destan yazacaktır” dedi.

AK Parti İl Başkanı İhsan Koca'nın da katılımı ile başkan adaylarını Battalgazi Belediyesinde ağırlayan Gürkan, 31 Mart yerel seçimlerinin önemine dikkat çekerek, “İnşallah Malatya yeni bir destan yazacaktır” ifadelerine yer verdi.

Yapılacak olan çalışmaların masaya yatırıldığı toplantıda konuşan AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, vatandaşlarla gönül bağını güçlendirmenin gayreti içerisinde olacaklarını belirterek, “Saha çalışmalarımızı değerlendirmek, hem de önümüzdeki seçim programını konuşmak üzere bir araya geldik. İnşallah önümüzdeki günlerde kampanyamızı yoğunlaştırarak tüm hemşehrilerimiz ile gönül bağımızı kurmaya, güçlendirmeye gayret edeceğiz, devam edeceğiz. Ben şimdiden tüm belediye başkan adaylarıma çalışmalarında başarılar diliyorum. Allah hepimizin yardımcısı olsun” şeklinde konuştu.

AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise 31 Mart'ta Türkiye'nin önemli bir seçime gittiğini dile getirerek seçimlerde Malatya'nın yeni bir destan yazacağını söyledi.

İl teşkilatı ile birlikte tüm ilçelerde seçim çalışmalarına katılmaya gayret edeceklerini belirten Gürkan, “Netice itibari ile 13 ilçemizin 13'ünü de almak noktasında azami gayret ve çabayı göstereceğiz. Ben yola çıkan bu takımdaki arkadaşlarımızın hepsine başarılar diliyorum. İnşallah Malatya yeni bir destan yazacaktır. Bu destanda hakikaten Türkiye'de ses getirecek bir destan olacaktır. Ben tekrar 31 Mart seçimlerinin başta AK Partimize, ülkemize, Malatya'mıza ve ilgili ilçelerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Arkadaşlarımızın bu değerlendirme toplantılarına katılımını sağlayan başta İl Başkanımıza ve katılım ile bizzat kendileri buraya gelerek gerçekleştiren Belediye Başkan adaylarımıza teşekkür ediyorum. Allah yolumuzu açık etsin, aydınlık etsin” diye konuştu.