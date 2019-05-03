Belediye Başkanları yemekte bir araya geldi

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Malatya'nın tanınmış iş adamı Halit Erşahin tarafından verilen yemekte bir araya geldi.

AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca ile iş ve siyaset dünyasından bir çok ismin katıldığı yemekte bir konuşma yapan iş adamı Erşahin, "Malatya bizim memleketimiz. Bizler Malatyalıyız. Malatya'da yaşanan bir soruna sessiz kalırsak bu bize yakışmaz. Ne zaman belediye başkanlarımız bizden destek isterse biz bu desteği sonuna kadar vereceğiz. Hepimizin ortak paydası Malatya, Malatya kazanırsa biz kazanırız bunu unutmayalım” diye konuştu.