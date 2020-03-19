İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Belediye çalışanlarına ücretsiz dezenfektan dağıtıldı

Küresel bir salgın haline dönüşen korona virüs tehlikesi karşısında önlemler her geçen gün artarken, Malatya’da da Yeşilyurt Belediyesi personeline ücretsiz olarak dezenfektan el bakım ürünü verildi.

Küresel bir salgın haline dönüşen korona virüs tehlikesi karşısında önlemler her geçen gün artarken, Malatya'da da Yeşilyurt Belediyesi personeline ücretsiz olarak dezenfektan el bakım ürünü verildi.


Türkiye'de şuana kadar 3 vatandaşın hayatını kaybettiği ve yüzün üzerinde kişide enfekte olan korona virüs salgınına karşı önlemler üst seviyeye çıkarılırken, Malatya'da da birçok alan dezenfekte ediliyor. Yeşilyurt Belediyesi'nde de görevlerine devam eden personellere, dezenfekte el bakım ürünü dağıtıldı. Virüse karşı özellikle el hijyeninin önemine değinen firma yetkilisi Ahmet Alagöz, bu süreçte vatandaşlara hizmet eden belediye çalışanlarının sağlıklılarını önemsediklerini ve bu kapsamda el dezenfektanı içeren el bakım ürünlerini dağıttıklarını söyledi.


El Ayak Bakım Uzmanı Hülya Ceylan'ın da yer aldığı programda, Yeşilyurt İlçe Tarım Müdürlüğü'nde görevli personellere de aynı şekilde el hijyeni ürünleri dağıtıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.