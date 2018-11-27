Belediye çalışanlarından Gürkan'a coşkulu karşılama

Malatya Büyükşehir Belediyesi başkan adaylığına gösterilen Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediyesi'ne gelişi esnasında belediye çalışanları tarafından alkışlarla karşılandı. Başkan Gürkan, çalışanlarla tek tek tokalaşarak, tebrikleri kabul etti.

31 Mart 2019 yerel seçimlerine AK Parti'den Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak girecek olan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak ilk kez Battalgazi Belediyesi'ne gelişi esnasında Battalgazi Belediye çalışanları tarafından belediye binası önünde kurban kesilerek ve alkışlarla karşılandı. Gürkan, Battalgazi Belediyesi çalışanları ile tek tek tokalaşarak tebrikleri kabul etti. Burada habercilere konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, kendisine gösterilen ilgiden dolayı memnun olduğunu belirterek, “Allah sizlerden razı olsun. Hepinizin eline canına yüreğine sağlık. Kiminiz dua ettiniz, kiminiz gelerek destek verdiniz, kiminiz fiili anlamda oraya gelerek destek verdiniz. Siyaset halk ile yapılır. Halkın karşısında siyaset yapılması mümkün değildir. Meclisin ana duvarında da ‘Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir' diyor. Milletin rüzgarı büyük bir destektir. Cumhurbaşkanımız bize bu görevi tevdi etti. Bizde Cumhurbaşkanımıza ve milletimize olan görevimizi yerine getirmek için artık gece gündüz demeden, dur durak bilmeden hep birlikte el ele vererek Malatya'da rekor düzeyde bir oy çıkaracağız, bu rekor ayrıca Türkiye'nin de rekoru olacak ve bizim yarın bu rekor belediyede elimizi güçlendirecek, eksik olan hizmetlerimizin biran evvel getirilmesi noktasında gerekli sonucu doğuracaktır. Bizlerde çalışmaktan yorulma diye bir şey bilmeden, gece gündüz demeden kapı kapı ve ev ev gezeceğiz, burada rekor düzeyde bir oy çıkaracağız. Bugün personelimizin sizlerin burada olması bizi ziyadesi ile memnun etmiştir. Dün akşam havaalanına indikten beri binlerce insanın oraya gelmiş olması ve iki saate aşkın zamanda parti binamıza ulaşmamız, insanların yollarımızı kesmesi ile onların sevgi, umut dolu kutsal ışıklarını gördüm. Siyasetin halk ile yapılacağının en güzel temayüzünü orada gördüm. İl binamızın önünde gerekli açıklamaları yaptık. Bizi buraya güvenerek gönderen Cumhurbaşkanımıza, parti teşkilatımıza, milletvekillerimize, partimizin tüm kademesindeki görevlilere, İl başkanlığı, ilçe başkanlığına, mahalle temsilcilerine ve en büyük desteği gösteren evinde oturup dua eden, kamuoyunda duygusunu, düşüncesini anlatan, belirten insanlara da şükranlarımı, minnet duygularımı ifade etmek istiyorum” şeklinde konuştu.

Adil ve adaletli hizmet yapmaya devam edeceklerini belirten Başkan Gürkan, “Burada nasıl adil ve adaletli bir yönetim anlayışı sergilediysek, gittiğimiz her yerde de adil adaletli ve hizmet odaklı, insanı esas alan, insanın tüm duygularını içeren, onların ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir hizmet anlayışını benimseyeceğiz. Hep birlikte mesai yapacağız, memleketimizi mazisine layık istikbale hazırlama noktasında el birliği ile gayret edeceğiz. Malatya medeniyetin başladığı yerdir. Medeniyetin başladığı yerde yeni medeniyet destanı yazmakta bizim görevimizdir. Böyle bir teveccühü gösterdiğiniz için, böyle bir duygu atmosferi biz yaşattığınız için ve bunu Cenabı Allah'a kaza ve belanın, musibetlerden, pis nefislerden uzak tutma anlamında bir kurban kesme nezaketi gösterdiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun” diye konuştu.