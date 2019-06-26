İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Belediye otobüsü alev alev yandı

Malatya’da Büyükşehir Belediyesine ait yolcu otobüsü alev alev yandı.

Malatya'da Büyükşehir Belediyesine ait yolcu otobüsü alev alev yandı.


Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi TOKİ Karagöz Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Büyükşehir Belediyesine ait yolcu otobüsünün motor kısmında henüz bilenmeyen bir sebepten yangın çıktı. Otobüsün arkasından dumanlar yükseldiğini fark eden şoför hemen aracı sağa çekti. Bu arada alevler otobüsün arka kısmını dışarıdan tamamen sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, otobüste büyük hasar oluştu.


Alev alev yanan otobüsün görüntüsü ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.