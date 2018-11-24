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Belediye personeline işaret dili eğitimi verildi

Battalgazi Belediyesi tarafından Belediye personellerine işaret dili eğitimi verildi.


Battalgazi Belediyesi tarafından hizmet içi eğitim çalışmaları kapsamında Belediye personellerine işaret dili eğitimi verildi. Battalgazi Belediyesi konferans salonunda verilen eğitim kapsamında, işitme engelliler ile iletişim kurma yönündeki engellerin kaldırılması amacı ile işaret dili konuşma teknikleri uygulamalı olarak anlatıldı.


Eğitim ile ilgili bilgiler veren İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İşaret Dili Eğitmeni Şadiye Özbey Eroğlu, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a eğitimlere desteklerinden ötürü teşekkür ederek,” Bu eğitimle birlikte artık işitme engelli olanlar artık iletişime geçeceğiz. Buraya katılan arkadaşlarımız inşallah işitme engelli olan arkadaşlarımızla iletişim kurma yönündeki engelleri kaldırmış olacaklar” diye konuştu.

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