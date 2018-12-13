Belediye personeline kadına şiddet eğitimi

Eğitim toplantısının açılış konuşmasını Malatya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Rasim Bulut yaptı. Bulut yaptığı konuşmada, “Toplumsal cinsiyet eşitliğinin gerçekleştirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için çalışmaktayız. Devletimiz, bu konuya büyük hassasiyet göstermekte, kadınlarımızın hem iş hem aile hayatlarında daha iyi koşullar altında yaşayabilmelerini sağlamak için her türlü düzenlemeyi hayata geçirmeye çalışmaktadır. İl Müdürlüğü olarak bizler de kadınlar için eğitim, istihdam, bakım, koruma, barınma gibi birçok alanda hizmetler vermekteyiz” dedi. Şiddet Önleme Merkezi Müdiresi Mukaddes Şahin de katılımcılara, kadın erkek fırsat eşitliği, şiddet türleri, şiddetin kadın ve çocuklar üzerindeki etkileri, kadına yönelik şiddetle mücadeleyle ilgili mevzuat ve kanunun kapsamı, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri ile Kadın Konuk Evi hizmetleri hakkında bilgi verdi.

Daha sonra programın devamında Şiddet Önleme Merkezi Müdürlüğü Eğitim Birimi görevlisi Nuray Yavuz tarafından Battalgazi Belediyesi personellerine eğitim verildi.