Belediyeye ait binalar gençlik merkezi olarak kullanılacak

İmar ağırlıklı gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda, Battalgazi Belediyesine ait Hanımınçiftliği ve Orduzu Mahallesinde bulunan bina, Gençlik Merkezi olarak kullanılması amacıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne tahsisi edildi.

Battalgazi Belediye Meclisi, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder başkanlığında ağustos ayı olağan toplantısını gerçekleştirdi. Yoklama, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile birlikte gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. İlk olarak imar ile ilgili gündem maddeleri görüşülürken, imar ile ilgili gündem maddelerinden bazıları İmar Komisyonu görüşü doğrultusunda kabul edilirken, bazıları ertelendi, bazıları da İmar Komisyonuna havale edildi. Toplantıda, daha önce Hukuk Komisyonuna havale edilen Sosyal Yardım ve Sosyal Hizmet Yönetmeliği gündem maddesi olarak görüşüldü. Gündem maddesi yapılan görüşmenin ardından oy birliği ile kabul edildi.

Battalgazi Belediye Meclisi, daha sonra Hanımınçiftliği ve Orduzu Mahallesinde bulunan ve Battalgazi Belediyesi'ne ait binayı, Gençlik Merkezi olarak kullanılması amacıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne tahsisini görüştü. Gündem maddesi yapılan görüşmenin ardından oy çokluğu ile kabul edildi.

Bir diğer gündem maddesi olan Fırıncı Mahallesi'nde bulunan 1017 nolu parseldeki Battalgazi Belediyesi'ne ait olan bin 23 metrekare hissenin Malatya Adli Tıp Grup Başkanlığı tarafından hizmet binası yapılması amacı ile Malatya Adli Tıp Grup Başkanlığı'na tahsis edilmesini görüşen Battalgazi Belediye Meclisi, yaptığı görüşmenin ardından gündem maddesini oy birliği ile kabul etti.

Uçbağlar Mahallesinde bulunan ve mülkiyeti Battalgazi Belediyesi'ne ait olan 985 ada 494 nolu parselin Sağlıklı Hayat Merkezi yapılması amacı ile Maliye hazinesine devrini görüşen Battalgazi Belediye Meclisi, gündem maddesini görüşerek oy birliği ile kabul etti.

Battalgazi Belediye Meclisi, bir diğer gündem maddesi olarak, Meydanbaşı, Karahan ve Karabağlar Mahallesinde güncelleme işlemleri ile ilgili kadastro çalışmaları yapılacağından, kadastro ekibi ile birlikte görev yapmak üzere bilirkişilerin belirlenmesi ile ilgili gündem maddesini görüştü. Gündem maddesi yapılan görüşmenin ardından oy birliği ile kabul edildi.

Toplantıda, Fırat Kalkınma Ajansı'nın açmış olduğu programlar için Battalgazi Belediyesi adına hazırlanacak olan projelerde başvuruların takibi, sözleşmelerin imzalanması ve eş finansmanın sağlanması ile ilgili tüm iş ve işlemlerde Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ile Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Kırçuval'ın temsil ve imzalama yetkili kılınması konusunu gündem maddesi olarak görüştü. Gündem maddesi yapılan görüşmenin ardından oy birliği ile kabul edildi.

Battalgazi Belediye Meclisi, İş Sağlığı ve Güvenliği İç Yönetmeliği'ni gündem maddesi olarak görüştü. Gündem maddesi yapılan görüşmenin ardından Hukuk Komisyonu'na havale edildi. Battalgazi Belediye Meclisi, bir diğer yönetmelik olarak Kayıp ve Buluntu Eşya Uygulama Yönetmeliği'ni görüştü. Gündem maddesi yapılan görüşmenin ardından oylanarak, Hukuk Komisyonu'na havale edildi.

Toplantıda, ayrıca Bulgurlu Mahallesi'nde bulunan yaklaşık 500 hektarlık alanda imar planı değişikliği ile ilgili gündem maddesi görüşüldü. Gündem maddesi, İmar Komisyonu'na havale edildi.

Battalgazi Belediye Meclisi, son olarak hibe programlarından proje hazırlanması ve sunulabilmesi için ihtiyaç duyulması halinde hizmet alımı yapılması, şirket veya kooperatife yüzde 25 oranını geçmemek kaydıyla ortak olunması ve tüm bu iş ve işlemlerde Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve Battalgazi Belediye Encümeninin yetkili kılınması ile ilgili gündem maddesi görüşüldü. Gündem maddesi yapılan görüşmenin ardından oy birliği ile kabul edildi.

Battalgazi Belediye Meclisi, eylül ayı olağan toplantısını 4 Eylül 2019 Çarşamba günü saat 14.00'de gerçekleştirecek.