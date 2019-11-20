Bem-Bir-Sen'den aşure ikramı

Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen ) Malatya Şubesi tarafından Battalgazi Belediyesi Hizmet Binası'nda aşure ikramı yapıldı.

Etkinliğe Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Memur-Sen İl Temsilcisi Hüseyin Söylemez, BEM-BİR-SEN Malatya Şube Başkanı Hüseyin Hanbay ve Battalgazi Belediyesi çalışanlar katıldı.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder yaptığı açıklamada “İkramın sahibi Bem-Bir-Sen başkanımız. Bem-Bir-Sen'e üye olan mesai arkadaşlarımız var onların düzenlemiş olduğu bir etkinlik. Aşure ayı geçse de aşurenin kendine özgü bir anlamı ve önemi var. Aşure birlik ve beraberliği, yokluktan varlığa çıkışı, bir sıkıntıdan refaha kurtuluşu simgeliyor. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim etsin. Ay yıldızlı bayrağımız göklerden inmesin. Biz bir ve beraber olacağız. Renklerimiz, ırklarımız farklı olsa da aşurede oluşan birlikteliği biz millet olarak oluşturmalıyız. Birliği oluşturmamızla 15 Temmuz gibi bir hain darbe girişimini engellemiş olduk. Aşurenin de birlik beraberliğimize katkı sunmasını niyaz ediyorum. Sayın başkanıma da bu aşureden dolayı teşekkür ediyorum.” dedi. Bem-Bir-Sen Malatya Şube Başkanı Hüseyin Hanbay da “Aşureyi de birliğimize manevi bir anlam katması için dağıtıyoruz. Şuan operasyonda olan bütün güvenlik güçlerimize de dualar ediyoruz ve bu günde şehitlerimizi unutmuyoruz. Şehitlerimize de Allah rahmet eylesin derken, hayatta olan gazilerimize de sağlık, şifa diliyorum" ifadelerini kullandı.

Memur-Sen İl Temsilcisi Hüseyin Söylemez de beraber olma adına düzenlenmiş güzel bir program olduğunu ifade ederek, “Bu güzel etkinlikten dolayı herkese teşekkür ediyorum. Bu etkinlik birlik beraberliğimize vesile olacak ve kaynaşmamızı sağlayacak. Bu vesile ile de birbirimizin sorunlarından haberdar olacağız belki de. Birlik, beraberlik ve kardeşlik adına düzenlenmiş güzel bir program" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Osman Güder, çalışanlara aşure ikramında bulundu.