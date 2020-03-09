İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

“Benim adım kadın sergisi" açıldı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bayanların yaptığı resimlerden oluşan, “Benim adım kadın sergisi “ açıldı.


Serginin açılışını gerçekleştiren AK Parti MKYK Üyesi Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ile Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, bayanlara çiçek takdim ettiler.


Yeşilyurt Halk Eğitimi Merkezi işbirliğiyle, Malatya Büyükşehir Belediyesi Eğitim ve Sanat Merkezleri (MABESEM) bünyesindeki resim kurslarında yapılan yağlıboya ve karakalem çalışmalarından oluşan 101 eser sergide yer aldı. Resimlerin tamamı bayan usta öğretici ve kursiyerler tarafından çizildi.


AK Parti MKYK Üyesi Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ile Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın katılımlarıyla serginin açılış kurdelesi kesildi. Sergiyi gezen Tüfenkci ile Gürkan, tüm bayanların Dünya Kadınlar Gününü kutlayarak çiçek takdim ettiler.


Serginin açılış töreninde müzik dinletisi de gerçekleştirildi. Sergide ayrıca el sanatları, hüsn-ü hat ve tezhip sanatları eserleri de yer aldı.


Sergi, ücretsiz olarak gezilebiliyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.