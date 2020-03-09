“Benim adım kadın sergisi" açıldı

Serginin açılışını gerçekleştiren AK Parti MKYK Üyesi Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ile Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, bayanlara çiçek takdim ettiler.

Yeşilyurt Halk Eğitimi Merkezi işbirliğiyle, Malatya Büyükşehir Belediyesi Eğitim ve Sanat Merkezleri (MABESEM) bünyesindeki resim kurslarında yapılan yağlıboya ve karakalem çalışmalarından oluşan 101 eser sergide yer aldı. Resimlerin tamamı bayan usta öğretici ve kursiyerler tarafından çizildi.

AK Parti MKYK Üyesi Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ile Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın katılımlarıyla serginin açılış kurdelesi kesildi. Sergiyi gezen Tüfenkci ile Gürkan, tüm bayanların Dünya Kadınlar Gününü kutlayarak çiçek takdim ettiler.

Serginin açılış töreninde müzik dinletisi de gerçekleştirildi. Sergide ayrıca el sanatları, hüsn-ü hat ve tezhip sanatları eserleri de yer aldı.

Sergi, ücretsiz olarak gezilebiliyor.