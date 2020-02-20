'Benim Kuaförüm Köy Okullarında' projesi ile çocukları sevindirdiler

Malatya'da Akçadağ Belediyesi ile Şener Eroğlu Akademi tarafından ortaklaşa düzenlenen 'Benim Kuaförüm Köy Okullarında' projesi kapsamında kırsal mahallelerdeki okullarda öğrencilere ücretsiz olarak kuaförlük hizmeti veriliyor.

Akçadağ Belediyesi'nin sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Şener Eroğlu Akademi ile ortaklaşa hayata geçirdiği proje ile özellikle kırsal mahallerde yaşayan çocukların ücretsiz saç bakımlarının yapılması amaçlanıyor. Proje kapsamında ilk olarak Akçadağ'ın Ören Mahallesinde bulunan Şehit Yarbay Songül Yakut ilk Okulu ile Ören Anadolu Lisesinde düzenlenen etkinlikte öğrencilerin saç bakım ve tıraşları gerçekleştirildi.

Malatya Park AVM'de açılan kuaförlük kursuna katılan kursiyerlerininde katıldığı programda konuşan Akçadağ Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Işık, Akçadağ Belediyesi olarak projeye katkı sunduklarını ifade ederek, sosyal sorumluluk projelerine her zaman destek verdiklerini vurguladı.

Şener Eroğlu Akademi Mesleki Eğitim Kuaför Kursu Yetkilisi Şener Eroğlu ise “Bu sosyal proje kapsamında, burada bulunan çocuklarımızın saç kesim ve bakım işlemlerini ücretsiz yaptık. Bizlere destek veren Akçadağ Belediye Başkanımız Sayın Ali Kazgan başkanıma ve ekibine, okul müdürümüz Cemal Fırat müdürüme ve öğretmenlerimize sonsuz teşekkürler ederim. Çocukların mutluluğu her şeye değer” şeklinde konuştu.