Bentli'den erken teşhis vurgusu

Dr. Recep Bentli yaptığı açıklamada, kanserde erken teşhisin önemli olduğuna dikkat çekerek, erken tanı için vatandaşları taramaya davet etti.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, kanser ile ilgili açıklama yapıp, vatandaşları uyardı. Bentli, “Dünyada her yıl yaklaşık 20 milyon, ülkemizde de yaklaşık 200 bin kişi kansere yakalanıyor. Birinci basamak sağlık kuruluşlarımızda yapılan taramalar sayesinde, meme, rahim ağzı ve kalın bağırsak kanserlerine erken tanı koyulabilmektedir” ifadelerine yer verdi.

Kolorektal kanser taramaları kapsamında, 50-70 yaş aralığındaki erkek ve kadınlarda 2 yılda bir büyük abdestte gizli kan testi, 50-70 yaş arasında ise 10 yılda bir Kolonoskopi'nin yapıldığına dikkat çeken Bentli, “Kanser Taramalarınızı Aile Sağlığı Merkezi, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) ve Sağlıklı Hayat Merkezlerinde yaptırabilirsiniz” hatırlatmasında bulundu.

Bentli, kanserde erken teşhisin önemli olduğuna dikkat çekerek, erken tanı için vatandaşları taramaya davet etti.