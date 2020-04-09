Berber yasağında iş başa düştü

Malatya'da basın mensubu olan Mehmet Yalman, merkez ilçe Yeşilyurt Dilek Mahallesindeki bahçeli evlerinde, oğlunun tıraşını kendisi yaptı.

Oğlunun saçının uzamasından dolayı ve Berberin de kapalı olması nedeniyle kendisinin çocuğunu tıraş ettiğini söyleyen Mehmet Yalman, “Pek beceremedim. Neticede çocuğun saçını kısaltmış oldum. Ne yapalım iş başa düştü” ifadelerini kullandı.