Berberler ve Kuaförler Odasından iftar yemeği

İftar programına Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Berberler ve Kuaförler Oda Başkanı Ramazan Toptaş, Malatya Fırıncılar Oda Başkanı Mehmet Büyükelçi, Battalgazi Esnaf Odası Başkanı Adil Culha, berberler ve kuaförler katıldı.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Ramazan'ın tüm İslam Alemine huzur getirmesini temenni ediyorum. Ramazan ayında tutmuş olduğunuz oruçlar ve ibadetlerin Allah katında kabul olması diliyorum. Malatya'mızda ramazan çok güzel geçiyor, berberler ve kuaförler odası olarak gerçekten birlik ve beraberlik içerinde hareket etmenizden dolayı sizleri tebrik ediyorum” dedi.

Berberler ve Kuaförler Oda Başkanı Ramazan Toptaş ise, oda olarak Malatya'ya Berber Akademisi kazandırmak istediklerini ifade ederek “Bu akademi için bize bir yer lazım. Başkanımız da burada bize 200 kişilik bir yer lazım sadece yer istiyoruz kirasını biz verelim iş yerlerini biz iç dizaynı yapalım, biz oda olarak akademi olarak eğitim vereceğiz berberler ve kuaförlere ücretsiz eğitim vereceğiz . Başkanımızdan destek bekliyoruz” diye konuştu.