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Berk Yıldız, Sergen Yalçın'ın gözetimi altında

Kamp çalışmalarına Düzce Topuk Yaylası Tesisleri’nde devam eden E.

Kamp çalışmalarına Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde devam eden E.Y. Malatyaspor'da Teknik Direktör Sergen Yalçın, genç futbolcu Berk Yıldız ile yakından ilgileniyor.


Düzce Topuk Yaylası'nda yeni sezon hazırlıklarına devam eden Yeni Malatyaspor'da milli maçlardan dolayı tatiline geç başlayan ve teknik ekip tarafından ekstra izin verilen Arturo Mina'nın da bugün kampa katılması bekleniyor.


Yaptığı çalışmalarla güç depolayan Malatya ekibinde Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın, Avrupa maçları için kafasındaki kadroyu da yavaş yavaş netleştirmeye başladığı öğrenildi.


Yalçın'ın özellikle Berk Yıldız'ın performansından memnun kaldığı ve genç futbolcuyla idmanlarda özel olarak ilgilendiği ifade ediliyor. Yeni transfer Hadebe'nin de yeni takımına çabuk uyum sağladığı ve sıcak tavırlarıyla arkadaşlarıyla kısa sürede kaynaştığı belirtildi.


Bu arada Yeni Malatyaspor, Topuk Yaylası kampında 18 Temmuz Perşembe günü Sivasspor ile bir hazırlık müsabakası oynayacak.

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