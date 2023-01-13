Bestekar Amir Ateş, Malatya'da sevenleriyle buluştu

Katılımcıların büyük ilgi gösterdiği konserde müzikseverlere unutulmaz bir akşam yaşatan Ateş, konserde unutamadığı hatıralarını da dinleyicilerle paylaştı.

Battalgazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen geleneksel konser programının konuğu Türk Sanat Müziği'nin dev isimlerinden Amir Ateş oldu. Türk müziğinin sevilen ismi Ateş, Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen konser programında, Malatyalılarla bir araya geldi. Müzikseverlere unutulmaz bir akşam yaşatan Ateş, konserde hayatı boyunca hem yetişme çağında hem de sanat dünyasında yaşadığı ve unutamadığı ilginç hatıralarını da dinleyicilerle paylaştı.

Şefliğini Mehmet Zeki Giray'ın yaptığı konserde duygusal anlar yaşanırken, Malatya Musiki Cemiyeti Türk Sanat Müziği Korosu da birbirinden güzel eserleri katılımcılar için seslendirdi. Kültür sanat dünyasının yanı sıra çok sayıda müzikseverin katıldığı konserde sevilen eserlerini Malatyalılar için seslendiren Ateş, konser programını tertip eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'e gönülden teşekkürlerini iletti.

Düzenlenen konser programına, Vali Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Çolak, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Malatya İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ercan Altın, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının başkanları, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Müzikseverler uzun süredir bugünü bekliyor”

Konser programı öncesi kısa bir konuşma gerçekleştiren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Battalgazi Belediyemiz ve Malatya Musiki Cemiyeti tarafından düzenlenen ve Malatya'mızın uzun süredir beklemiş olduğu ünlü bestekar Amir Ateş üstadımızın riyasetinde güzel bir akşam olacak. Türk Sanat ve Tasavvuf Müziği bestecisi Amir Ateş hocamızı Battalgazi'mizde konuk etmekten duyduğum memnuniyeti bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bizleri mutlu ettiniz, onurlandırdınız. Sözlerimi uzatmadan Türk Sanat Müziği ve Türk Tasavvuf Müziği alanında binlerce eser bırakan ve milyonlarca kişiye ilham ve ışık olan üstadımızı sizlerle baş başa bırakıyorum. Değerli hocamızın şimdiden ağzına ve yüreğine sağlık diyorum. Hepiniz hoş geldiniz” şeklinde konuştu.

“Battalgazi'de özel bir konser programı oldu”

Malatya özel bir konser programına imza atıldığına dikkat çeken Vali Hulusi Şahin ise, “Bu güzel müzik dinletisinin yaşanacağı akşamda sözlerimi uzatmadan Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder'e ve Malatya Musiki Cemiyeti özel bir alkışı hak ediyor. Gerçekten çok güzel ve özel bir programa imza atılmış. Sizlerin bu ilgisi ve bu sevgisi oldukça bu güzel müzik akşamları devam edecektir. Önümüzdeki aylarda da bu tür programlar devam edecek. Sanat ve müzik dolu gecelere hazır olun. Bugün Malatya'mız Amir Ateş gibi büyük bir besteciyi misafir etmek gerçekten çok onur verici. Değerli üstadımızın olacağı sahnede sözlerimi daha fazla uzatmıyor ve Malatya Musiki Cemiyeti Korosuna da canı gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

Konser programının sonunda Şahin ve Güder, Ateş'e çiçek ve hediye takdiminde bulundu.