Beyaz et üretiminde yetiştiriciler yardım bekliyor

Malatya Kanatlı Et Üreticiler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Yıldız, Malatya'da beyaz et üretiminde sektörün her geçen gün kan kaybettiğini belirterek acilen gerekli önlemlerin alınması gerektiğini ifade etti.

Yıldız, sektördeki sorunlar ile ilgili düzenlediği basın toplantısında sorun ve çözüm önerileri ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'de kişi başı tavuk tüketiminin 21,4 kilogram olduğunu ifade eden Yıldız, son dönemde sektörün, hem Dünya'da hem de Türkiye'de büyüme trendinde olmasına rağmen Malatya'da son 5 yıldır sektörde küçülme olduğunu dile getirdi. Beyaz et sektörünün canlanması için yetkililerden yardım talep eden Yıldız, 2017 yılında beyaz et sektörünün ülkeye 5 milyar dolar katma değer oluşturduğunu kaydetti. Malatya tavuk eti üretimi ve kesimhaneleri ile 2012 yılında bölgesel bir güç konumundayken, şu anda sektörde bir daralma yaşandığını dile getiren Yıldız, “Halen İlimizde 250 tane işletme bulunurken, bu işletmelerin 120'si kapanmış durumda, geri kalan ise karın tokluğuna üretim yapmak durumuna düşmüştür” dedi.

Malatya'da üretim kapasitenin yüzde 40'lara düştüğünü kaydeden Başkan Yılmaz, “Tavukçuluk sektörünün ilimize yaklaşık, yıllık 1 milyar TL katma değer sağlarken, 30 milyon dolar ihracat ile birlikte yaklaşık 8 bin kişiye dolaylı olarak istihdam sağlıyor. Kümeslerin yüzde 99'unun kırsal yerlerde olması nedeniyle sektör köyden, kente göçü de önlüyor. Sektörün canlanması için 8 Kasım 2018 tarihinde Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın Hayvancılık Genel Müdürlüğü yetkilileri ile görüşmeler yaptık. Bu görüşme sonrası Et ve Süt Kurumunun, birlik üzerinden üreticilere civciv girdisini temlik yolu ile vermesi ile birlikte yetişen hayvanların ilimizdeki atıl iki adet kesimhanede kesimleri yapıldı. Bu kurum üzerinden ülke geneline satış yapılması yönünde ortak mutabakata vardık. Yapılan çalışma ile devletin sektörden yıllık 65 Milyon TL vergi kazancı elde ettiğini, talep ettiğimiz destek tutarının 30 Milyon TL civarında olduğunu ve devletin destek verdiği tutarın iki katını bir yıl içinde kazanıp ilimiz istihdamına da katkı sağlayacağını belirmek istiyoruz” diye konuştu.

Birlik Başkanı Yıldız, beyaz et sektörünün eski verimli günlerine tekrar dönmesi için Cumhurbaşkanlığı, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Malatya Valiliği, Milletvekilleri ve sivil toplum örgütleri ile de gerekli destekleri ile hayata geçirmek istediklerini söyledi.