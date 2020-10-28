Beyaz Teyze'ye ilk ziyaret Malatya Büyükşehir'den

Elazığ ve Malatya'yı sarsan depremde evi yıkılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Malatya ziyareti sırasında TOKİ deprem konutlarının teslimi sırasında video konferansla canlı bağlantı kurulan Beyaz Teyze'nin ilk ziyaretçisi Malatya Büyükşehir Belediyesi oldu.

Pütürgeli Beyaz Akgün,”24 Ocak'ta meydana gelen deprem sonrası bizleri yalnız bırakmayan Cumhurbaşkanımızdan, Belediye Başkanlarımızdan Allah razı olsun” diyerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Malatya'daki açılış töreninde evine davet eden Beyaz Teyze'nin evine hayırlı olsun görmesine giden Malatya Büyükşehir Belediyesi heyeti, çeşitli hediyeler götürdü, torunları için oyuncaklar verdi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan adına ziyaret gerçekleştiren Başkanvekili Mehmet Çolak, Genel Sekreter Yardımcısı İnanç Kara Ölmeztoprak, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Mustafa Katipoğlu, Pütürge'ye gitti, TOKİ'nin Beyaz Akgün ve depremzedeler için yaptığı evi gezdi.

“Erdoğan'ı Özal'ın yerine koyduk”

Beyaz Aygün Malatya'dan gelen ekip karşısında mutluluğunu ifade ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülke için yaptıklarının inkâr edilemeyeceğini söyledi. Aygün, “Depremin olduğu ilk günden itibaren devlet bizi hiç yalnız bırakmadı. Her derdimize koştu. Bizi aç ve açıkta bırakmadı, bize sahip çıktı. Yapılanları inkâr edenler oldu ama biz Sayın Cumhurbaşkanımızı çok seviyoruz ve yaptıklarını, bizler için ne kadar uğraştığını çok iyi biliyoruz. Rahmetlik Turgut Özal öldüğü zaman onun sevgisi içimizde kaldı, sonrasında Erdoğan başa geldi ve onun yerine koyduk. Allah Cumhurbaşkanımıza uzun ömür versin. Biz onu çok seviyoruz. Bize sahip çıktığı için kendisine teşekkür ederiz. Bize böyle ev verdiği için, bizi aç bırakmadığı, susuz bırakmadığı için teşekkür ederiz” dedi.

Gürkan ile görüntülü konuştu, yeni evine davet etti

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlama ve etkinlikleri nedeniyle Pütürge'ye gidemeyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Beyaz Akgün ile görüntülü bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Gürkan 4 torun sahibi Beyaz Teyze'ye, “Cumhurbaşkanımızla yapmış olduğun içten ve samimi görüşmenden dolayı seni tebrik ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın selamlarını size iletiyorum. Bizden bir arzunuz, bir isteğiniz var mı? Bugün sizi ziyaret eden Başkanvekilimiz Mehmet Çolak, Genel Sekreter Yardımcımız İnanç Kara Ölmeztoprak ve Sağlık Sosyal Hizmetler Daire Başkanımız Mustafa Katipoğlu devletimiz adına oradalar. Varsa ihtiyacınız ve sorunlarınız arkadaşlarımız ilgilenecek. Yeni evinizde güle güle sağlık içerisinde oturun” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı ile yaptığı görüntülü görüşmede Başkan Selahattin Gürkan'ı en kısa zamanda kahve içmeye beklediğini belirten Beyaz Akgün, “Allah herkesten razı olsun. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadınız. Deprem zamanı bizleri yalnız bırakmadınız ihtiyaçlarımızı karşıladınız Allah razı olsun” şeklinde konuştu.

Malatya Büyükşehir Belediyesi heyeti evinde ziyaret ettiği Beyaz Teyze'ye, Kur'an-ı Kerim, fincan takımı ile çeşitli hediyeler verdiler.