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Beydağı Gençlik Merkezi'nin sergisi AVM'de açıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Malatya Beydağı Gençlik Merkezi’nde çeşitli atölyelerde yapılan ürünler Malatya Park’ta açılan Geleneksel Yıl Sonu sergisi ile Malatyalılarla buluştu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Malatya Beydağı Gençlik Merkezi'nde çeşitli atölyelerde yapılan ürünler Malatya Park'ta açılan Geleneksel Yıl Sonu sergisi ile Malatyalılarla buluştu.


Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde açılan ve 4 gün boyunca açık kalacak sergide, Beydağı Gençlik Merkezi'nde çeşitli atölyelerde yapılan ürünlerin sergileniyor. Malatya Park AVM'de gerçekleşti. Protokol tarafından açılışı yapılan sergide ayrıca EBA'dan canlı derslerine giremeyen özellikle köy okullarında okuyan öğrencilere verilmek üzere kullanmadıkları tabletlerini getiren duyarlı vatandaşlara da deri cüzdan veya ajanda hediye edilecek. 31 Aralık gününe kadar sürecek olan sergiyi pandemi kuralları çerçevesinde herkes ziyaret edebilecek.

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