Beydağı'na 3 yeni yeni arpa çeşidi ekildi

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayım Dairesi Başkanlığının ‘Tarımsal Yeniliklerin Yaygınlaştırılması' Projesi kapsamında Battalgazi ilçesine bağlı Beydağı Mahallesinde yeni arpa çeşitlerinin ekimi yapıldı.

Battalgazi Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından hazırlanan ‘Yurdumuz ve Battalgazi Arpa Tarımı İle Büyüyor' projesi ile Battalgazi ilçesine bağlı Beydağı Mahallesinde tarla günü etkinliği düzenlendi. Düzenlenen etkinliğe Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Ahmet Turan Karaca, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Demet Köksal, İlçe Müdürü Hasan Basri Hacıoğlu, Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü konu uzmanları, teknik personeller ve çiftçiler katıldılar.

Etkinlikte bir konuşma yapan Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Ahmet Turan Karaca, yürütülen bu projeyle birlikte toprak ve iklim yapısına uygun çeşitlerin belirlenmesinin amaçlandığını belirterek, “5 yeni arpa çeşidinin ve yöremizde ekimi yapılan, yerli arpa çeşidinin kuraklığa dayanıklılığı ve verim yönünden karşılaştırılması yapılmıştır” dedi.

Her bir arpa çeşidinin 3'er dekar alanda ekiminin gerçekleştirildiğini belirten Karaca, “Yapılan hesaplamaya göre en iyi verim aldığımız arpa çeşitlerimiz Burakbey, Bozlak ve Tosunpaşa'dır. 1 dekar alandan, Burakbey çeşidinden 320 kg, Tosunpaşa çeşidinden 300 kg, Bozlak çeşidinden 300 kg, Akar çeşidinden 280 kg ve Yalın çeşidinden 270 kg verim elde edilmiştir. Yerli arpa çeşitlerinden ise 1 dekar alandan 120 kg verim alınmıştır. Sonuç olarak iklim ve toprak yapımıza en uygun ve en çok verim alınan çeşitlerin ‘Burakbey, Bozlak ve Tosunpaşa' olduğu tespit edilmiştir” ifadelerine yer verdi.

Bu tür projelerle Malatya'da tarım ve hayvancılığının geliştirilmesi için yöreye en uygun çeşitlerle en verimli üretimlerin yapılmasını amaçlandığını belirten Karaca, “Üreticilerimiz çeşitler arasındaki farkları bizzat gözleriyle görüyorlar. Projemizin 2. yılında ise en çok verim elde ettiğimiz çeşitlerin en az 150 dekar alanda ekimini sağlayacağız. Projenin ilimize ve üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Katılımcılara konu uzmanları tarafından ekili alanlar ile ilgili bilgilendirmeler yapılırken üreticilerin soruları da uzmanlar tarafından cevaplandırıldı.