İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Beyin kanaması geçiren vatandaş, ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi

Malatya’da beyin kanaması geçiren ve durumu kritik olan bir vatandaş ambulans helikopterle tam donanımlı hastaneye yetiştirildi.

Malatya'da beyin kanaması geçiren ve durumu kritik olan bir vatandaş ambulans helikopterle tam donanımlı hastaneye yetiştirildi.


Edinilen bilgiye göre, Darende ilçesi İbrahim Paşa Mahallesi'nde oturan Ertuğrul Okur (56) beyin kanaması geçirdi. 112 ambulansıyla Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne götürülen Ertuğrul Okur, durumu kötüleşince tam donanımlı hastaneye sevk edildi.


Durumu kritik olan Okur'un hastaneye yetiştirilebilmesi için Malatya'da konuşlu bulunan 112 ambulans helikoptere bilgi verildi. 112 ambulans helikopter, Malatya merkezden kalkış yaptıktan sonra Darende ilçesine giderek çim sahaya iniş yaptı.


Beyin kanaması geçiren hasta Ertuğrul Okur ise ambulans helikoptere bindirilerek tam donanımlı tedavisi için Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.