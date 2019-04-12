Beylerderesi baraj göleti hızla yükseliyor

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt'u 2023 vizyonuna ulaştıracak dev yatırımlar arasında yer alan ve bölgenin ekonomik ve sosyal yönden gelişimine önemli kazanımlar sağlayacak olan ‘Beylerderesi Şehir Parkı' projesi ile Beylerderesi Barajının Yeşilyurt'u dünyaya tanıtacak dev bir yatırım olarak gördüklerini söyledi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yapımı devam eden Beylerderesi Barajı'ndaki çalışmaları yerinde inceledi. Barajın son halini gören Başkan Çınar, Malatya ve Yeşilyurt'un tarımsal faaliyetlerinin gelişmesine önemli kazanımlar sağlayacak olan Beylerderesi Barajındaki su miktarının her geçen gün arttığına dikkat çekti. Başkan Çınar, "Beylerderesi Şehir Parkı' projesi ile Beylerderesi Barajındaki çalışmaları yakından takip etmeye devam ediyoruz. Fiziki yatırımlar ve sosyal sorumluluk projelerimizle bölgede takip edilen ilçelerin başında gelen Yeşilyurt'umuzu bu iki dev yatırım sayesinde tüm dünyaya tanıtmış olacağız. Yeşilyurt'un farklı bölgelerinde bulunan tarımsal arazilere ulaştıracağı sulama suyu ile milli ve yerli ekonomiye ciddi bir katkı sunacak olan Beylerderesi Barajımız, Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak'ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları içerisinde yer alan Tarımda Milli Birlik Projesine de büyük kazanımlar sağlayacağına yürekten inanıyoruz. Kırsal bölgelerimizdeki tarım arazilerine ulaştıracağı sulama suyunun yanı sıra içme suyu ihtiyacının da karşılanmasına ciddi katkılar sunacak olan barajımızda depolanacak su ile 6 bin 220 dekar zirai arazinin su ihtiyacı karşılanmış olacaktır. Ülke ekonomisine yıllık 5 milyon 660 bin 200 lira katkı sağlaması hedeflenen barajımızın hizmete girmesi çiftçilerimizin yüzünü güldürmesinin yanında Malatya ekonomisinin daha da güçlenmesine ve yaşam standartının yükselmesine vesile olacaktır. Yeşilyurt'u 2023 vizyonuna ulaştıracak yeni dönem projelerimiz arasında yer alan tarımsal yatırımlara farklı bir yer ayırmıştık. Yeşilvadi (Beylerderesi) Barajımızla birlikte yeni dönemde hizmete sunacağımız, ‘Yeşil Gıda Soğuk Hava Deposu', ‘Üreticiden Tüketiciye', ‘Yeşil Gıda Seracılık' ve ‘Doğal Ürünler Pazarımız' ile çiftçimizi destekleyip, yerli ve milli üretimin daha fazla ön plana çıkması noktasında elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Doğal su kaynakları ve verimli topraklarının yanı sıra çalışkan ve üretken insanlara sahip Yeşilyurt'umuzu yerli üretimde önde ve örnek ilçe konumuna bu tür yatırımlarla ulaştıracağız" şeklinde konuştu. Bir milyon 350 bin metrekare alan üzerinde hizmete girecek olan ‘Beylerderesi Şehir Parkı' projesinin bölgenin sosyal, ekonomik ve kültürel hayatına ciddi katkıları olacağını hatırlatan Başkan Çınar, "Yeşilyurt'umuzu 2023 vizyonuna ulaştıracak dev yatırımlar arasında yer alan, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun en büyük şehir parkı özelliğine sahip ‘Beylerderesi Şehir Parkı' projemizde bölgenin ekonomik ve sosyal yönden gelişimine önemli kazanımlar sağlayacak hizmet alanlarına sahip olacaktır. Şehrimizin farklılıklarına ve sosyal zenginliklerine değer katacağına inandığımız projemiz içerisinde tematik parklarımıza ayrı bir önem vereceğiz. Şu ana kadar yaklaşık 200 bin metrekaresi tamamlanan projemizin farklı noktalarına yapacağımız müzeler ve çeşitli park alanlarımız dikkat çekici özelliklere sahip olacaktır. Gelecek nesillere emanet edeceğimiz bu iki dev yatırımla Yeşilyurt'un adını tüm dünya duymuş olacaktır. Bu vesileyle tarımsal alanlarımızı daha aktif hale getirecek, çiftçilerimizin yüzünü güldürecek, bölgemizdeki ürün çeşitliliğinin artmasına katkı sağlayacak olan barajımızın yanı sıra, bölgemizin sosyal, ekonomik, ticaret ve kültürel gelişim düzeyine büyük bir farkındalık kazandıracak olan ‘Beylerderesi Şehir Parkı' projemizin hayata geçmesi için desteklerini sürdüren başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Bakanlarımıza, Milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza, DSİ Genel Müdürlüğüne, kurum ve kuruluşlarımıza hemşehrilerim adına sonsuz şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.