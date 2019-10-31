Beylerderesi göletine 10 bin sazan bırakıldı

Devlet Su İşleri (DSİ) Malatya Şube Müdürü Arif Tüfekçi, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Bekir Karakuş, Tarım İl ve İlçe Müdürlüğü yetkilileri, Beylerderesi Baraj Göletine 10 bin adet pullu sazan bıraktılar.

Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Bekir Karakuş, gölete balık bırakılmasıyla ilgili açıklama yaparak, Yeşilyurt Belediyesi olarak ‘Su Kaynaklarının Balıklandırılması' projesini desteklediklerini ifade etti. Karakuş, "Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce yürütülen ‘Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi' kapsamında ilçemiz sınırlarında bulunan Beylerderesi Baraj Göletine, balık çeşitliliğini artırmak amacıyla 10 bin adet pullu sazan bıraktık. Barajımızın verimli bir hale getirilmesi için balıklandırma işlemleri doğal olarak büyük önem arz ediyor. Yeşilyurt Belediyesi olarak su kaynaklarının korunması ve kirletilmemesi noktasında yapılan bu tür uygulamaları destekliyoruz. Vatandaşlarımızın kaliteli protein kaynağına ulaşmalarının yanı sıra sportif olta balıkçılığı ve reakrasyonel balıkçılığın geliştirilmesine de bu vesileyle katkıda bulunmuş oluyoruz. Su ürünlerinin koruma kullanma dengesi gözetilerek geliştirilmesi ve yönetilmesi kapsamda kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşlarımızın kaliteli ve ucuz gıda ihtiyaçlarının karşılanması, ticari amaçlı balıkçılığın desteklenmesi, su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilir kullanılması, gelecek nesillere aktarılması sorumluluğu ve bilinciyle ülkemiz su kaynaklarındaki, baskı altında olan türlerin desteklenmesi ve su ürünleri stoklarının takviyesi hedefiyle başlatılan ‘Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi' gibi anlamlı ve özel bir projeden dolayı Tarım ve Orman Bakanlığımız başta olmak üzere destek veren tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum" diye konuştu.