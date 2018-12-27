Beylerderesi Şehir Parkı'na adrenalin geliyor

Fırat Kalkınma Ajansında düzenlenen imza töreninde konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt'un imaj ve vizyonuna değer katması adına yapımına başladıkları ‘Beylerderesi Şehir Parkı' projesine destek veren başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığına, Milletvekillerine, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile bütün kurum ve kuruluşlara teşekkürlerini sundu.

‘Beylerderesi Şehir Parkı' projesinin her noktasını farklı temalı parklarla anlamlandıracaklarını sözlerine ekleyen Başkan Çınar, “Beylerderesi Şehir Parkı' projesi içerisinde yer alacak Adrenalin Parkı için Fırat Kalkınma Ajansına sunduğumuz fizibilite raporumuz değerlendirildi ve 120 Bin TL. hibe desteği verilmesi uygun görüldü. Bölgemizin ekonomik ve sosyal hayatına büyük bir zenginlik getirecek olan ‘Beylerderesi Şehir Parkı' projemiz kapsamında hizmete sunacağımız Adrenalin Parkımız, marka bir kent olma yolunda hızla ilerleyen Yeşilyurt'un bu değişen yüzüne önemli katkılar sağlayacaktır. Doğal zenginlikleri ve yeşil alanlarıyla güçlü bir potansiyele sahip güzel ilçemizin sosyal dokusunun daha da kıymetli hale getirmek adına sürdürdüğümüz çalışmalarımızı Adrenalin Parkımız ile daha farklı bir boyuta taşımış olacağız. 1 Milyon 350 bin m alanda hizmete girecek olan ‘Beylerderesi Şehir Parkı' projesinin 20 bin m'lik bölümünde halkımızın hizmetine sunacağımız bu parkımıza yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgi göstereceğine inanıyoruz. Parkımız içerisinde doğa sporlarının yapılacağı alanlarda olacağı içinde ilçemizin turizm potansiyeline önemli kazanımlar sağlayacaktır. Adrenalin tutkunları nezih ve kaliteli alanlarda sporlarını yapabilecekler. Adrenalin parkımız başta olmak üzere bu alana kazandıracağımız diğer tematik parklarımızla Yeşilyurt'un cazibe merkezi hüviyetine ulaşması noktasında büyük adımlar atmaktayız. Fizibilite çalışmamızı kabul edip, hibe desteğiyle bu parkımızın hayata geçmesinde ciddi destekler sağlayan Fırat Kalkınma Ajansına tüm hemşerilerim adına teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Yerel yönetimler ile kurum ve kuruluşların projelerine fizibilite desteği altında katkı sağladıklarını ifade eden Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu ise, “ Yeşilyurt Belediyesi de Adrenalin Parkı için hazırladıkları fizibilite raporunu bizlere ulaştırdılar. Proje tamamlandıktan sonra bu fizibiliteyle gerek Adrenalin Parkın teknik özellikleri, yaklaşık maliyetleri gerekse de parkın kurulacağı alanla ilgili teknik ve ekonomik analizler yapılmış olacaktır. Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar, kaynak arayışı sırasında hazırlanacak bu dökümanları kullanacaktır. Adrenalin Parkının yapılması için önemli ve ilk adımdır. Yeşilyurt Belediyesini başarılı projelerinden dolayı tebrik ediyorum ve kutluyorum. Adrenalin Parkımız gerek kentimiz için gerekse de bölgemiz için çok önemli bir çekim merkezine sahip olacaktır. Bölgemizde turizm çeşitliliğini oluşturacak, yerli ve yabancı turistleri çekecek park alanları çok fazla yoktur, bu tür projeler gerek kentleşmemiz açısından değerli bir yatırım, gerekse de turizm faaliyetlerine yeni bir destinasyon ve farklı bir alan oluşturmuş olacaktır” ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, Adrenalin Parkı için hazırlanan destek anlaşmasını imzaladılar.