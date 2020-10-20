Bıçakla yaralanan şahıs kurtarılamadı

Malatya'da akşam saatlerinde bıçaklı kavgada ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan şahıs, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yeşilyurt ilçesi Cemal Gürsel Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde yaşanan olayda evinin bahçesinde kuş meselesi yüzünden çıktığı ileri sürülen kavgada Ahmet Şinasi Durdu bıçaklanarak ağır yaralandı. Şüpheli V.U. olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ağır yaralanan şahıs Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Burada kalbi duran ve yapılan müdahale ile yaşama dönen Durdu, hemen ameliyata alındı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen şahsın hayatını kaybettiği öğrenilirken, polis ekipleri de olayı gerçekleştiren V.U.'yu kısa süre sonra yakalayarak gözaltına aldı.

Hayatını kaybeden şahsın cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.