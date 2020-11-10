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Bıçaklı kavgada 2 kardeş yaralandı

Malatya’da meydana gelen bıçaklı kavgada 2 kardeş yaralandı.

Malatya'da meydana gelen bıçaklı kavgada 2 kardeş yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Fuzuli Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, kaldırım üzerinde ilerleyen kardeşler Erhan K. ile Erkan K.'nın yanına yaklaşan bir kişi ile kardeşler arasında tartışma yaşandı.


Yaşanan tartışmada vücutlarının çeşitli yerlerine bıçak darbesi alan iki kardeş yaralanırken, şüpheli şahıs olay yerinden yaya olarak kaçarak uzaklaştı.


İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kardeşlerden Erkan K. Turgut Özal Tıp Merkezi'ne diğer yaralı ise Malatya Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.


Yaralı kardeşler ekiplere verdikleri bilgide şüpheli şahsı tanımadıklarını belirtirken, şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.

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