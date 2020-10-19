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Bıçaklı kavgada kalbi durdu, hastanede yaşama döndü

Malatya’da bıçaklı kavgada ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan ve kalbi duran şahıs, doktorların müdahalesiyle hayata tutundu.

Malatya'da bıçaklı kavgada ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan ve kalbi duran şahıs, doktorların müdahalesiyle hayata tutundu.


Olay, Yeşilyurt ilçesi Cemal Gürsel Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gönültaş Caddesi üzerinde müstakil bir evin bahçesinde kuş meselesi yüzünden çıktığı ileri sürülen kavgada V.D., A.Ş.D.'yi bıçaklayarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavgada ağır yaralanan A.Ş.D., Malatya Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kalbi duran şahıs, hastanede uzun uğraşlar sonucu yaşama döndürülerek ameliyata alındı.


Hastanede tedavisi süren A.Ş.D.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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