İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bıçaklı kavgada yaralanan kardeşlerden 1'i kurtarılmadı

Malatya’da bıçaklı kavgada yaralanan kardeşlerden 1’i hayatını kaybetti.

Malatya'da bıçaklı kavgada yaralanan kardeşlerden 1'i hayatını kaybetti.


Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu Mahallesi'nde meydana geldi.Edinilen bilgilere göre , Aslantepe sokak içerisinde henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü tartışan iki grup arasında kavga çıktı.Bıçaklarında kullanıldığı kavgada Yunus Yıdız (16) ile Muhammed Yıldız (17) yaralandı.


İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılan yaralılardan Muhammed Yıldız burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.


Yunus Yıldız'ın hastanedeki tedavi sürerken Muhammed Yıldız cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.


Polis ekiplerinin şüphelileri yakalamak için başlatmış olduğu çalışma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.